新年要生髮！史雲遜Svenson新推出頭髮及頭皮療程 雙效針對春季脫髮

冬去春來，隨著日照時間增多，回暖現象會加快人體新陳代謝，令頭髮進入毛囊休止期，加劇髮絲掉落及乾燥脆弱的問題。髮理科研專家「史雲遜Svenson」新出兩款頭髮及頭皮護理療程，雙效針對春天的季節性脫髮問題，更有期間限定的護髮套裝及購物禮遇。 兩款全新療程「Exo生髮槍療程」及「髮芯修護療程」，有效改善季節性脫髮問題，每位顧客在進行療程前，會由獲「國際毛髮學協會」(International Association of Trichologists，IAT)認受國際專業資格的資深髮理顧問，進行頭皮檢查及分析，並制定個人化療程，確保能針對每位顧客的頭髮問題。

「 Exo 生髮槍療程」 針對 髮絲堅韌度及密度 由即日起至2024年2月29日，顧客可以優惠價$980體驗兩次「Exo生髮槍療程」(每次療程原價為$1,420)。療程需時60分鐘，採用電磁閥的工作原理，透過無針高壓噴射的精準注滲方式，有效且準確地將度身挑選的活性生髮成分，直接輸送到頭皮，從而改善新生髮絲的堅韌度及密度，令頭髮於季節更替間維持豐盈強健。 品牌為療程推出套票優惠，在推廣期間，顧客可以$5,880購買5次療程、$10,880購買10次、$19,880購買20次、或以$28,980購買30次，見證長效生髮效能。

3 月新推 「髮芯修護療程」改善斷髮 與此同時，「史雲遜Svenson」將於3月1日推出90分鐘「髮芯修護療程」，可改善顧客的斷髮問題，並順走毛燥髮絲；於2024年3月1日至4月30日期間，客人可以優惠價$980(每次療程原價為$1,880)體驗療程。 療程加入3款滋養精華：治療師會採用含有氨基油的修復精華，撫平頭髮的受損角質層，繼而為其注入水分精華，再利用護理油的護髮成分，將膠原蛋白密封在每根髮絲上。療程有效改善髮質，帶來柔順光滑效果，特別適合經常漂染頭髮或使用熱燙造型工具的愛美之士。 於3月至4月期間，顧客亦可享受套票優惠，以$6,888購買4次「髮芯修護療程」、$14,888購買10次、$25,888元購買20次、或以$36,088購買30次，讓頭髮維持亮澤狀態。

強效修護養髮禮盒 除了以上兩款全新頭髮及頭皮護理療程外，「史雲遜Svenson」同時推出「龍年強效修護養髮禮盒」($688；原價$875)。禮盒包括「強效修護洗髮水」(250毫升)，能有效修補脆弱髮絲，讓其回復活力生氣；「強效修護滋養劑」(30毫升)的輕盈配方為乾燥髮質帶來生機，絕不含防腐劑，適合日常使用；以及「強效修護潤髮霜」(250毫升)，能有效鎖水，並防止紫外線的侵害。全面搭配使用能令髮絲變得強壯，展現健康光采。 另外，在2月29日前，顧客凡於「史雲遜Svenson」購物滿$3,000，即可免費獲贈節日限定的「新年秀髮禮遇」乙套(價值$388)，內含由品牌髮理顧問根據顧客的頭髮檢查及分析結果而配置的洗髮水(20毫升)、護髮素(10毫升)、點滴按摩器生髮配方、及兩款生髮配方(每款10毫升)。