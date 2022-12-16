新年2023｜miffy x bossini兔年聯乘系列 新年親子裝/送抱枕毛毯及月曆

下年就是兔年，bossini最近聯乘miffy推出秋冬系列，帶來充滿童趣的服裝，不單有男女成人款，亦有多款童裝及手袋，非常適合一家拜年作親子造型。

2023年不但是miffy誕生將近68年，而且亦是兔年，因此bossini和miffy推出「All About Fun」聯乘系列。系列採用基本顏色的原則，運用miffy常見的深藍、橙色和黃色。男裝系列包括2款連帽衛衣和2款長袖衛衣。女裝系列除了囊括連帽衛衣和長袖衛衣外，今次亦特別帶來多款T-Shirt，透過突字效果印刷「miffy」字樣，加上寬鬆剪裁的背心、半截及膝裙及泡泡褲，打造各種時尚造型。不過最讓人驚喜的運用miffy的兔子造型創作的配件手袋，白雪雪設計呼應miffy的簡約風格。