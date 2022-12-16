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生活
2022-12-16 12:30:00

新年2023｜miffy x bossini兔年聯乘系列 新年親子裝/送抱枕毛毯及月曆

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新年2023｜miffy x bossini兔年聯乘系列 新年親子裝/送抱枕毛毯及月曆

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下年就是兔年，bossini最近聯乘miffy推出秋冬系列，帶來充滿童趣的服裝，不單有男女成人款，亦有多款童裝及手袋，非常適合一家拜年作親子造型。

2023年不但是miffy誕生將近68年，而且亦是兔年，因此bossinimiffy推出「All About Fun」聯乘系列。系列採用基本顏色的原則，運用miffy常見的深藍、橙色和黃色。男裝系列包括2款連帽衛衣和2款長袖衛衣。女裝系列除了囊括連帽衛衣和長袖衛衣外，今次亦特別帶來多款T-Shirt，透過突字效果印刷「miffy」字樣，加上寬鬆剪裁的背心、半截及膝裙及泡泡褲，打造各種時尚造型。不過最讓人驚喜的運用miffy的兔子造型創作的配件手袋，白雪雪設計呼應miffy的簡約風格。

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男女裝時尚衛衣

miffy予人可愛感覺，今次bossini透過巧妙設計，帶來適合情侶的時尚造型。例如男裝連帽衛衣採用寬身剪裁，前幅印上特大的miffy圖案，展現極具特色的街頭風格。女裝連帽衛衣則運用可愛粉嫩色調作基礎，透過撞色設計營造幽默玩味的時尚

男裝連帽衛衣 $339 女裝連帽衛衣 $339

miffy x bossini兔年聯乘系列｜農曆新年親子造型

bossini同時推出多款男童和女童款式，包括能和家長一起搭配的連帽衛衣和長袖衛衣等，另外亦有背心連身裙和長袖連身裙，傘型裙擺充滿可愛氣息，可以搭配miffy斜孭袋。家長們不妨和子女一起穿上，感受團團圓圓的快樂氣氛。

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miffy x bossini兔年聯乘系列｜送miffy二合一抱枕毛毯及2023年月曆

系列由即日起在全線分店發售，凡消費滿$800(包括至少一件bossini X miffy聯乘系列產品)，即可獲贈miffy二合一抱枕毛毯乙件。另外，bossini會員購買任何兩件bossini X miffy聯乘系列產品，即可獲贈miffy 2023年月曆乙個。

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