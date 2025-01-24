新年2025｜黃大仙廟、車公廟參拜禁忌 盤點9大入廟拜神須知

正月就到，不少善信也會到黃大仙廟、車公廟等廟宇參拜，祈求新一年平安順利。雖然常說心誠則靈至為重要，不過仍有許多小細節要不注意，例如插香時不能用慣用的右手、進入廟宇不要踩門檻等，觸犯這些禁忌等同冒犯神靈，今次為大家介紹一些放諸四海皆宜的入廟禁忌，大家記得留意啦！ 拜神禁忌｜穿著要端正 不論男女，入廟拜神穿著都應以端莊為主，不要穿著暴露，例如背心、短褲，甚至迷你裙、透視裝等。同時，亦不要戴帽和太陽眼鏡拜神，因為是對神明不敬。

拜神禁忌｜左門進，右門出 風水有「左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武」的講法，因此出入廟宇拜神時應該由左邊門口入、右邊門口出，寓意「入龍喉、出虎口」，前者為躍龍門，後者則有除煞之意，左進右出亦表示對神明的尊敬。 拜神禁忌｜不能腳踏門檻 傳統廟宇的大門下都會有一個較高的門檻，門檻越高代表廟內的神明地位和能力越高，入廟時切記一定要一步跨過門檻，腳部不應接觸門檻。另外，入廟時以左腳入、右腳出，也象徵平安吉祥，有助消災解厄。

拜神禁忌｜不能高聲喧嘩 入廟後，不能高聲喧嘩、出惡言詛咒他人、說粗口，更不能妄加嘲諷或亂動廟宇內的供器及神像等。 拜神禁忌｜點香不要用嘴吹 有些人點完香，看到火未熄就會下意識直接用嘴吹，此舉不但對神明不敬，更會將晦氣吹到香上。點完香應用手輕扇或搖一搖的方式。

拜神禁忌｜一般用左手插香 大多數人是右撇子，如廁時以右手清潔、殺生，民俗上認為右手較不潔，因此根據民間流傳說法，插香應用左手。另一種說法是在陰陽的理論中，左手負責接收能量，右手則是排放負能量的管道，故應該用左手插香以示尊敬。反之，若左撇子是用左手清潔，就用右手。插香時要先點燃香，再到香爐前三鞠躬，然後將香插入香爐，插香時不要用力戳，以免破壞香爐平衡。

拜神禁忌｜ 鮮花以雙數成對為主 拜神的生果及鮮花等貢品，應以新鮮、乾淨為宜，鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊限制，但千萬不可以使用假花，因為假花是死的，沒有生氣，會冒犯神明。另外亦可以依照自己心願，選擇不同鮮花，例如「求貴人、桃花」準備繡毬花、文心蘭；「求姻緣」用百合花；「求事業、學業」選開運竹、銀柳等，而適合供奉的水果包括蘋果，寓意平安吉祥；柑橘，橘音似「吉」，寓意大吉大利；柚子代表「有子」。

拜神禁忌｜向神明祈求愈詳細愈好 向神明祈求願望時記得要事前組織好，先向神明稟報自己的名字、出生年月日、住處、有甚麼願望以及如何還願等，祈求時要越詳細越好，不要含糊其辭，例如想求財，要說清楚想要多少錢；如果想求姻緣，需仔細表明對象特徵、條件。只要小聲將想說的話一一敘述，音量以自己聽見即可，以免打擾別人。 拜神禁忌｜ 3 類人不適合拜神 古人認為生理期和坐月子期間元氣虛弱，對神明有不敬之意，不適合拿香祭拜，只需雙手合十拜拜，心誠則靈即可。另外，戴孝者同樣要避免拜神，滿1年才能入廟，以免沖煞。