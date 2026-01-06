新年2026｜太古城中心《福運松林》 8大打卡區/松樹利是封換領

新春將至，太古城中心今年首度與青年藝術家謝凸合作，攜手其品牌「松與松」，由1月30日至3月3日優雅呈獻新春主題佈置《福運松林》。以松樹盆景為創作主軸，結合傳統盆栽文化與當代「新禪生活」美學，打造城市中的療癒綠洲，並同步推出限定「福滿松盆」利是封套裝，為新一年送上長壽健康、福運齊來的祝願。

松樹在傳統文化中被視為百木之首，象徵沉穩、生命力與吉祥福澤。是次《福運松林》以「睡眼青松」為主角，於二樓中庭及中橋設置4大福運區域、合共8大美拍裝置，帶領大家展開一趟由「迎福」、「聚財」到「求緣」的開運之旅。當中包括可走進內部拍照的5米高「常滿聚抱樹」、5米長「飛龍接福」、7米高「開運松此喜」、松緣橋「一路幸福」、互動遊戲「盤滿『撥』滿」，以及商場地下的兩大打卡位，讓市民與親友於萬紫千紅的新春氛圍中，感受一點療癒綠意。

限定「福滿松盆」利是封套裝

太古城中心同時獨家推出「福滿松盆」利是封套裝，每套共8個利是封，以藝術家謝凸筆下的「睡眼青松」為主體，將整個《福運松林》的開運寓意濃縮於方寸之間。設計以東方盆栽與園林為靈感，配合植絨材質及燙金細節，觸感細膩而高雅，呈現新年喜慶與新禪美學並存的獨特風格，寓意長壽安康、平安吉祥。利是封包裝更可變身為桌面擺設，「睡眼青松」青桃相間的設計象徵守護與福澤，全年散發祝福氣息，兼具收藏及實用價值。

由1月30日至3月3日，LIVE+會員於太古城中心及太古城指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「福滿松盆」利是封套裝*及高達HK$400 APITA電子禮券。

太古城中心「新年購物消費賞」換領詳情

換領日期：2026年1月30日至3月3日

換領時間：11am - 9pm

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處（近265號舖）

換領方法：LIVE+會員在太古城中心及太古城指定商戶在14日內以電子貨幣消費滿指定金額， 即可換領「福滿松盆」利是封套裝*及指定商戶電子禮券。