新年2026｜盤點全港商場利是封換領攻略 (持續更新)

農曆新年將至，各大商場推出多款精美細緻的利是封。新春派利是時，絕對讓人眼前一亮，以下整合商場利是封換領方法，即看下文！

新年 2026 ｜ MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 位於馬鞍山的MOSTown新港城中心首次聯乘Sanrio角色HANGYODON，推出2款限量別注版利是封套裝「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。笑口常開的HANGYODON換上新春達摩造型亮相，向親朋好友傳遞好運祝福。

換領方法： 如「魚」得水賀年套裝 H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$688，並親臨L3會員專區，即可換領「如『魚』得水賀年套裝」乙盒（每盒8個利是封）。 風生「水」起尊貴賀年套裝 H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$1,388，並親臨L3會員專區，即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」乙盒 (每盒8個利是封）。

新年2026｜置富Malls x 燦子 燦子SHO-CHAN及其家族成員新年登陸置富Malls旗下四大商場。商場推出一套兩款的「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」。透過拉動設計的機關，燦子在桃紅色的花叢中，拉開「恭喜發財」揮春，傳遞新年祝福。

一套兩款的「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」

換領方法： Fortune+ 會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣 (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)，或到Fortune Malls App 使用Point+，即可換領利是封乙套