新店介紹｜露營主題風Cafe「GOOCA」登陸AIRSIDE全港首推招牌冬甩意粉

身處香港這個繁忙都市，忙碌的工作、稠密的空間，能喘息的地方往往變得遙不可及。想找一個可以盡情放鬆的地方，不彷來到啟德全新商場AIRSIDE，在GOOCA渡過一個放鬆週末。該店主要提供西式戶外料理，以輕便及創意為賣點，而餐桌上所用到的餐具、器皿及傢私亦是選用不同的進口戶外品牌，將大自然融入形成一個理想空間，由用餐到環境都有令人置身於戶外露營的感覺。透過食物、用具及傢俬所營造的自然氛圍感，讓人暫時忘卻煩囂，在室內也能享受到露營的氛圍及全新的飲食體驗。

極邪惡！香港首推招牌冬甩意粉 首推煙肉卡邦尼 + 義大利蕃茄醬意粉口味 甜甜的冬甩包點就吃得多，有沒有想過原來意粉也可以製成冬甩！全港首推曾瘋摩美國的冬甩意粉成為GOOCA特色招牌！色彩繽紛的冬甩意粉，賣相新奇吸睛，打卡度十足！冬甩意粉是將煮好的意粉拌入不同醬汁，然後放入冬甩模內烤焗，另外加入雞蛋或芝士等配料，使烤焗時能黏實意粉，形成色彩繽紛的冬甩意粉。GOOCA首推2大口味，包括煙肉卡邦尼及義大利蕃茄醬冬甩意粉，未吃過一定要試一試！

上班族恩物 輕便健康的自選組合三明治 GOOCA以輕便、健康及創意為賣點，提供新鮮健康食材，其中自選組合非常適合輕食的上班一族。自選組合三明治提供不同的麵包和餡料選擇，食客可以自由打造最符合自己的健康口味。自選組合三明治提供4款麵包選擇，包括牛角包、意式香草包、貝果、短法棍麵包；而餡料則有6款口味，包括義大利黑松露芝士碎蛋、煙肉車打芝士番茄、義大利青醬慢煮雞胸肉、牛肉車打芝士洋蔥番茄、日本蟹籽蟹肉、煙燻三文魚 配奶油芝士。為滿足都市人的追求健康及方便快捷，GOOCA提供全日套餐，其主打2大全日套餐，包括招牌冬甩意粉的Picnic Set和自選組合三明治的Camping Set。Picnic Set包含1份沙律、1份自選口味冬甩意粉及湯或飲料；Camping Set包含1份沙律、1份自選組合三明治及湯或飲料，而飲料可選咖啡或涼茶一杯，可加$15轉特飲。