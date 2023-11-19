新店介紹｜Coast Coffee五星酒店大廚烹調Café菜餚 食盡泰國菜/法國餐/創新菜式

Coast Coffee是港島新熱門Café，不論是位於天后的主店，還是位於銅鑼灣的分店，皆以獨特的裝潢與舒適的環境吸引著途人的目光。除了讓人放鬆自在的環境，高質且多樣化的美食和咖啡，將為您的人生帶來非一般的咖啡旅程！

Coast Coffee 店舖色調和諧溫暖 ，店內外擺放著不同品種的植物裝飾，簡約清新得來又不失精緻，營造出綠洲般的舒適空間。雖位處繁華鬧市中，卻能讓您享受片刻放鬆悠然，門外的點題字句「Coffee Journey」，正好告訴您：愜意的咖啡之旅即將展開。

不論是銅鑼灣或是天后的Coast Coffee，菜單上都有著多元化且吸引的菜式。Coast Coffee主廚在過去曾擔任五星酒店的大廚，擅長烹調各國菜餚，包括泰國菜及法國餐等，更精於設計和創新菜式，其豐富經驗為Coast Coffee的菜單帶來不少驚喜。

除了主菜，Coast Coffee的甜品也是必試的絕品！該店更致力為顧客帶來非一般的咖啡旅程，在咖啡製作上必然具有獨到之處。誠意推介的是Flat White，簡簡單單的一杯Flat White，經過Head Barista努力鑽研與改良，其份量與味道都重新調教，因此在Coast Coffee品嚐到的Flat White味道與眾不同，同時亦推陳出新。假如您喜歡手沖咖啡，可以來品嚐一杯Costa Rica，味道有點像香檳兼帶有一點巨峰葡萄的甜感。

咖啡文化的交流與傳播 咖啡愛好者來親身體驗

為了讓咖啡愛好者的咖啡旅程更精彩豐盛，Coast Coffee定期開辦咖啡拉花班和手沖咖啡班，導師是Coast Coffee身經百戰的Head Barista。他每年均會到不同國家參加拉花比賽，在世界賽中更有優異成績，在比賽同時亦與世界各地Barista作交流，讓咖啡文化繼續傳揚。

在Coast Coffee放空身心靈、輕鬆自在地品嚐美食與咖啡的同時，您亦可透過咖啡拉花或手沖咖啡來更進一步認識咖啡，與它拉近距離。拉花班/手沖班現正設有二人同行優惠，歡迎到Coast Coffee Instagram了解。