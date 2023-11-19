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生活
2023-11-19 11:00:00

新店介紹｜Coast Coffee五星酒店大廚烹調Café菜餚 食盡泰國菜/法國餐/創新菜式

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新店介紹｜Coast Coffee五星酒店大廚烹調Café菜餚 食盡泰國菜/法國餐/創新菜式

新店介紹｜Coast Coffee五星酒店大廚烹調Café菜餚 食盡泰國菜/法國餐/創新菜式

Coast Coffee是港島新熱門Café，不論是位於天后的主店還是位於銅鑼灣的分店皆以獨特的裝潢與舒適的環境吸引著途人的目光除了讓人放鬆自在的環境高質且多樣化的美食和咖啡將為您的人生帶來非一般的咖啡旅程

鬧市中的綠洲 帶來愜意的Coffee Journey

Coast Coffee店舖色調和諧溫暖店內外擺放著不同品種的植物裝飾簡約清新得來又不失精緻營造出綠洲般的舒適空間雖位處繁華鬧市中卻能讓您享受片刻放鬆悠然門外的點題字句「Coffee Journey」，正好告訴您愜意的咖啡之旅即將展開

Coast Coffee店舖色調和諧溫暖，店內外擺放著不同品種的植物裝飾。 Coast Coffee店舖色調和諧溫暖，店內外擺放著不同品種的植物裝飾。 門外的黑板提醒顧客Coast Coffee的營業時間。 門外的點題字句「Coffee Journey」，正好告訴您：愜意的咖啡之旅即將展開。 店內簡約清新得來又不失精緻，營造出綠洲般的舒適空間。 店內簡約清新得來又不失精緻，營造出綠洲般的舒適空間。 門外的黑板介紹有甚麼好吃。 獨特的裝潢與舒適的環境吸引著途人的目光。

多元化菜單滿足味蕾 五星酒店主廚帶來驚喜

不論是銅鑼灣或是天后的Coast Coffee，菜單上都有著多元化且吸引的菜式。Coast Coffee主廚在過去曾擔任五星酒店的大廚擅長烹調各國菜餚包括泰國菜及法國餐等更精於設計和創新菜式其豐富經驗為Coast Coffee的菜單帶來不少驚喜

人氣之選首推「西京燒銀鱈魚配椰菜花飯」：以西京燒醬汁醃製的銀鱈魚，口感軟嫩，油脂肉汁甘香。 $168 椰菜花飯除了是粒粒分明的椰菜花粒，還淋上一層特製的椰菜花蓉，入口清爽，與油香豐富的銀鱈魚相映成趣！ $168 另一推薦菜式是「香辣⎾濃⏌蝦汁蒜香扁意粉配虎蝦」：扁意粉軟硬度適中，蝦汁鮮香濃郁，虎蝦肉質爽彈，每一口都蘊藏啖啖鮮。 $158 意粉還未端上枱，海鮮的香氣已經撲鼻而來！當中的奧祕是用上大量鮮蝦熬製成濃厚蝦湯，絕對是大廚的心機之作，一食難忘！ $158

甜品與咖啡完美結合 Coast Coffee必試絕品

除了主菜Coast Coffee的甜品也是必試的絕品該店更致力為顧客帶來非一般的咖啡旅程，在咖啡製作上必然具有獨到之處。誠意推介的是Flat White，簡簡單單的一杯Flat White，經過Head Barista努力鑽研與改良，其份量與味道都重新調教，因此在Coast Coffee品嚐到的Flat White味道與眾不同，同時亦推陳出新。假如您喜歡手沖咖啡，可以來品嚐一杯Costa Rica，味道有點像香檳兼帶有一點巨峰葡萄的甜感。

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開業以來一直大熱的「焦糖蘋果雙層芝士蛋糕」：芝士香濃細滑，夾附著焦糖肉桂蘋果粒，餅底則用上Lotus餅乾打碎而成，口感層次分明，同樣令人難以忘懷。 $68 開業以來一直大熱的「焦糖蘋果雙層芝士蛋糕」：芝士香濃細滑，夾附著焦糖肉桂蘋果粒，餅底則用上Lotus餅乾打碎而成，口感層次分明，同樣令人難以忘懷。 $68 Coast Coffee品嚐到的Flat White味道與眾不同，同時亦推陳出新。 $45 Coast Coffee品嚐到的Flat White味道與眾不同，同時亦推陳出新。 $45 Coast Coffee品嚐到的Flat White味道與眾不同，同時亦推陳出新。 $45

咖啡文化的交流與傳播 咖啡愛好者來親身體驗

為了讓咖啡愛好者的咖啡旅程更精彩豐盛Coast Coffee定期開辦咖啡拉花班和手沖咖啡班導師是Coast Coffee身經百戰的Head Barista。他每年均會到不同國家參加拉花比賽在世界賽中更有優異成績在比賽同時亦與世界各地Barista作交流讓咖啡文化繼續傳揚

Coast Coffee放空身心靈輕鬆自在地品嚐美食與咖啡的同時您亦可透過咖啡拉花或手沖咖啡來更進一步認識咖啡與它拉近距離拉花班/手沖班現正設有二人同行優惠歡迎到Coast Coffee Instagram了解

Coast Coffee的拉花班/手沖班現正設有二人同行優惠。 Coast Coffee的拉花班/手沖班現正設有二人同行優惠。

Coast Coffee

天后店

地址：天后天后廟道17號地舖

營業時間：星期一至日 07:30 - 18:30

電話：56455732

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣新會道4號地舖

營業時間：星期一至日 08:00 - 18:30

電話：56187145

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