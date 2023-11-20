新店優惠｜北角新開宮廷風成都麻辣火鍋「小龍焱」全單8折優惠！必試半價打卡一米雪花牛

北角美食｜天氣轉涼，最適合與親朋好友聚首一堂享用火鍋。來到秋涼時份，一份熱騰騰辣香撲鼻、風味十足的麻辣火鍋，其吸引力實在是其他食物難以比擬。這次為大家推介北角全新火鍋店「小龍焱」，以成都火鍋作主打，提供一系列具四川及成都特色湯底、本地手切肥牛及多款特色食材，並以寬敞的中國宮廷風為餐廳風格，用餐環境舒適而富有中式格調，讓大家於熱湯紅油滾滾，白煙氤氲裊裊之間，在熱騰的氛圍之中，推杯換盞暢所欲言，交換彼此生活中的酸甜苦辣。

成都直運中式牛油及香料烹煮 正宗成都麻辣口味湯鍋

近日成都火鍋館小龍焱進駐北角，主打四川成都火鍋，並以麻辣牛油火鍋及菌湯鍋等湯底作主打，並以中式宮廷風為題，裝修古色古香，空間寬闊，仿如置身皇宮之中，讓人在奢華而不俗氣的環境之下，享受紅火的用餐氣氛。

說到成都火鍋，不少人第一印象定是其充滿了麻辣醇香的中式牛油與辣椒的湯底。其實成都火鍋以鴛鴦鍋為主，分為一紅一白，紅鍋為麻辣湯底，白鍋為菇菌蔬菜類。以前成都的紅鍋多用清油為底，再加入不同的辣椒、花椒與香料炒製，追求能帶給食客「麻、辣、鮮、香」四種不同體驗。隨著時代發展，文化交匯，人們的味蕾對於醇厚的味道有更大的需求，於是慢慢融入重慶火鍋使用牛隻脂肪製成的牛油，發展出富有成都特色——辣而不嗆、偏重麻香同時醇香十足的火鍋湯底。

為了將這正宗的味道帶來香港，小龍焱特地從成都直運以大塊牛油，以其為基底，加入多款香料，如江門產陳皮、花椒、桂皮、乾辣椒、白酒、豆瓣及茴香等，再加上自家秘製，以辣椒及花椒等食材製成的香麻辣膽，烹煮出餐廳的招牌牛油湯鍋，辣而不躁，醇和綿長，保證為大家帶來最正宗的成都火鍋味道。為了配合香港人的口味，特地分設有輕、濃及頂成都口味，牛油的份量由少至多分配，客人可以根據自己的口味作出不同選擇，享用最適合自己口味的湯底。

此外亦有多款不同特色湯底供各食饕享用，包括成都另一特色的鮮美菌湯鍋；使用新鮮蕃茄，富有濃郁風味的蕃茄湯鍋；配以精選紅棗枸杞，滋潤養生的高湯鍋等，叫一眾火鍋迷難以抉擇！