新店優惠｜北角新開宮廷風成都麻辣火鍋「小龍焱」全單8折優惠！必試半價打卡一米雪花牛

北角美食｜天氣轉涼，最適合與親朋好友聚首一堂享用火鍋。來到秋涼時份，一份熱騰騰辣香撲鼻、風味十足的麻辣火鍋，其吸引力實在是其他食物難以比擬。這次為大家推介北角全新火鍋店「小龍焱」，以成都火鍋作主打，提供一系列具四川及成都特色湯底、本地手切肥牛及多款特色食材，並以寬敞的中國宮廷風為餐廳風格，用餐環境舒適而富有中式格調，讓大家於熱湯紅油滾滾，白煙氤氲裊裊之間，在熱騰的氛圍之中，推杯換盞暢所欲言，交換彼此生活中的酸甜苦辣。
成都直運中式牛油及香料烹煮 正宗成都麻辣口味湯鍋
近日成都火鍋館小龍焱進駐北角，主打四川成都火鍋，並以麻辣牛油火鍋及菌湯鍋等湯底作主打，並以中式宮廷風為題，裝修古色古香，空間寬闊，仿如置身皇宮之中，讓人在奢華而不俗氣的環境之下，享受紅火的用餐氣氛。
說到成都火鍋，不少人第一印象定是其充滿了麻辣醇香的中式牛油與辣椒的湯底。其實成都火鍋以鴛鴦鍋為主，分為一紅一白，紅鍋為麻辣湯底，白鍋為菇菌蔬菜類。以前成都的紅鍋多用清油為底，再加入不同的辣椒、花椒與香料炒製，追求能帶給食客「麻、辣、鮮、香」四種不同體驗。隨著時代發展，文化交匯，人們的味蕾對於醇厚的味道有更大的需求，於是慢慢融入重慶火鍋使用牛隻脂肪製成的牛油，發展出富有成都特色——辣而不嗆、偏重麻香同時醇香十足的火鍋湯底。
為了將這正宗的味道帶來香港，小龍焱特地從成都直運以大塊牛油，以其為基底，加入多款香料，如江門產陳皮、花椒、桂皮、乾辣椒、白酒、豆瓣及茴香等，再加上自家秘製，以辣椒及花椒等食材製成的香麻辣膽，烹煮出餐廳的招牌牛油湯鍋，辣而不躁，醇和綿長，保證為大家帶來最正宗的成都火鍋味道。為了配合香港人的口味，特地分設有輕、濃及頂成都口味，牛油的份量由少至多分配，客人可以根據自己的口味作出不同選擇，享用最適合自己口味的湯底。
此外亦有多款不同特色湯底供各食饕享用，包括成都另一特色的鮮美菌湯鍋；使用新鮮蕃茄，富有濃郁風味的蕃茄湯鍋；配以精選紅棗枸杞，滋潤養生的高湯鍋等，叫一眾火鍋迷難以抉擇！
打卡必點打鼓牛肉拼盤大圓框 店內手切牛／多款少見肉類小郡肝腦花耗兒魚
除了湯底，食材亦是火鍋必不能忽視的一環。不少人打邊爐，最重視的定是牛肉的質素，餐廳有多款本地牛肉，如手切牛頸脊及手切牛肉等，師傅在店內即日手切，保證新鮮，肥瘦厚薄適中均勻。
自問是選擇困難症，又或是想要來一點特別的體驗，一定要點選牛運一條龍（$786），在上菜前就要先準備好手機，因為店員會一邊打鼓一邊上菜，甚為矚目。餐盤是一個圍着火鍋的大圓框，放有 8 種不同牛肉部位，包括四川火鍋必備的毛肚及黃喉，亦有刁鑽部位如細膩爽脆的千層肚、油花豐富軟嫩適中的翼板肉、肉味濃郁有咬口的牛頸脊，及必試的麻辣牛肉、牛舌及手切牛肉。
而其他配料及小吃方面，亦絕不失色，如羊肉串、小郡肝、牛蛙、腦花、炸酥肉、耗兒魚等等，在坊間的火鍋店可說少見。客人可以直接叫一份九仙宮（$186），九個方格內放有 9 款不同菜式，包括巴沙魚、鮮蝦、毛肚、鵝腸、鮮鴨血、牛肉丸、桂花蚌、黃喉及海帶苗，給自己一個豐富的邊爐盛宴。
來到結尾，一定要叫一份冰粉（$20/份）或是紅糖糍粑（$56/大份），用一份香甜的甜點，為全晚熱騰香辣的餐點來一個完滿的結尾。
小龍焱 Siu Long Yi
店舖地址 ：北角英皇道 395 號僑冠大廈地下 28-31 號舖
營業時間 ：中午12時 至 晚上11時30分
聯絡電話 ：3956 4388；3956 4399
小龍焱 新張限定優惠（優惠至 2023 年 12 月 31 日）
- 全單 8 折優惠
- 逢星期一至四「一米雪花牛」半價（每日限量 10 份）
- 任何消費即送冰粉一碗