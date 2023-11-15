新店優惠｜Hypebeans銅鑼灣開首家獨立咖啡店 飲品買一送一/限量沙嗲牛肉味冬甩

Hypebeans將在銅鑼灣開設首家香港獨立咖啡店，新店佔地220平方尺，設計靈感源自紐約的雜誌報攤。為慶祝新店開業，咖啡店將推出獨家口味的咖啡、甜點和特別商品，包括焙茶拿鐵(Hojicha Latte)，並與冬甩品牌 Dough Beings推出兩款獨家口味的Bomboloni意大利冬甩。為慶祝盛大開幕，凡於銅鑼灣分店購買任何飲品，即可享「買一送一」優惠。

Hypebeans銅鑼灣分店內設有共享閱讀的空間，提供一系列雜誌，不只適合喜歡快速閱讀的人，亦可滿足喜歡收藏雜誌的人，反映雜誌報攤上的活躍文化。Hypebeans除了是一家咖啡店，更是個探索和交換新想法的聚會場所，並為食客提供閱讀、享受飲品和食物的空間。啟發自新店設計，Hypebeans將推出限量版T恤，靈感來自於新咖啡店的元素，上面印有有趣的字詞，包括 Coffee、Donuts、T-shirts、Magazines 和 Music。現已於網上開放預訂。

咖啡店提供世界知名咖啡師澤田洋史以香港茶餐廳為靈感而創作的咖啡，以特製的咖啡豆為基礎，帶來一系列別具本地色彩的日系工藝咖啡特飲，招牌飲品包括森林抹茶拿鐵(Forest Matcha Latte)和阿華田鮮奶咖啡(Ovaltine Espresso)。而Hypebeans的咖啡師亦為銅鑼灣分店的開業製作了獨家飲品「焙茶拿鐵」(Hojicha Latte)，這款獨家飲品以日本進口的焙茶粉製成，香氣濃厚，帶有炒焙過的獨特茶香，加上黑朱古力與奶油，完美融合濃郁焙茶香與奶香。

為慶祝新店開幕，Hypebeans與冬甩品牌Dough Beings推出兩款獨家口味的招牌Bomboloni意大利冬甩，包括抹茶焦糖布丁(Matcha Brûlée)，以及充滿香港風味的沙嗲牛肉味(Satay Beef)，Bomboloni只在11月16日至18日以及11月20日至25日期間限量供應。

Hypebeans全新將於11月16日盛大開幕，凡於 Hypebeans銅鑼灣分店購買任何飲品，即可享受「買一送一」的優惠。顧客可免費獲得第二杯咖啡，選擇包括普通咖啡、黑咖啡或牛奶咖啡，優惠於開幕期間限量200杯，先到先得。