新店優惠｜LINE FRIENDS Pop-up Store apm開幕 率先預訂70cm高Mega Brown

LINE FRIENDS POP-UP STORE的apm分店日前以「CUTENESS OVERLOAD」為主題開幕，店面比以前更大，更有全港唯一的MEGA BROWN坐陣。為慶祝新店開幕，內有多款LINE FRIENDS商品率先發售，特別為開幕推出的兩款全球限量200隻的「LINE FRIENDS MEETS URDU 福部屋—BROWN系列」，已於開幕日火速售罄。不過粉絲無需失望，另一70cm高的香港限定「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) 」擺件，可於全港3間LINE FRIENDS POP-UP STORE預訂。

限定 70cm 高 MEGA BROWN LINE FRIENDS與URDU聯手，首次於香港推出「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING)」潮玩擺件，MEGA BROWN 以搪膠材質製作，約70cm高。擺件同時包含10cm MEGA BROWN專屬浮雕紀念幣及獨立編號證明書。新店更設有全港首個「LINE FRIENDS ART GALLERY」，擺放一系列LINE FRIENDS藝術掛畫，適合用來粉飾家居。

限定盲盒襟章 今次開幕也帶來5款全新設計的LINE FRIENDS in Sweetieland香港限定版襟章，並以盲盒形式發售，每款襟章都有一個專屬情節，包括BROWN、CONY、SALLY一起套着甜甜圈四處冒險、CONY還騎着棉花糖掃把飛到雲朵上。本次開幕更推出3款LINE FRIENDS角色大頭沙發咕𠱸，小巧的尺寸能放在家中每個角落使用。

韓國直送 LINE FRIENDS 、 BT21 商品 每次新店開幕LINE FRIENDS POP-UP STORE都會為各位搜羅來自韓國的直送產品，今次的代表就有BROWN的時尚仿皮系列，以及全球大熱的BT21 Twinkle系列。另一LINE FRIENDS minini系列角色造型筆也是精選產品，尺寸小巧方便攜帶，適合於辦公室或日常使用。

apm 開幕限定購物禮遇 由即日起，凡於LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm 購物滿以下指定金額或使用ICBC | LINE FRIENDS 信用卡消費，即可獲贈或加購開幕限定商品，數量有限，贈完或售完即止。