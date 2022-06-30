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2022-06-30 15:00:00

新店優惠｜LINE FRIENDS Pop-up Store apm開幕 率先預訂70cm高Mega Brown

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新店優惠｜LINE FRIENDS Pop-up Store apm開幕 率先預訂70cm高Mega Brown

新店優惠｜LINE FRIENDS Pop-up Store apm開幕 率先預訂70cm高Mega Brown

LINE FRIENDS POP-UP STOREapm分店日前以「CUTENESS OVERLOAD」為主題開幕，店面比以前更大，更有全港唯一的MEGA BROWN坐陣。為慶祝新店開幕，內有多款LINE FRIENDS商品率先發售，特別為開幕推出的兩款全球限量200隻的「LINE FRIENDS MEETS URDU 福部屋—BROWN系列」，已於開幕日火速售罄。不過粉絲無需失望，另一70cm高的香港限定「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) 」擺件，可於全港3LINE FRIENDS POP-UP STORE預訂。

全新LINE FRIENDS POP-UP STORE @apm以「CUTENESS OVERLOAD」配搭輕快的黃色作為主題。 全球限量200隻的「LINE FRIENDS MEETS URDU 福部屋—BROWN系列」特別版招財貓及達摩。

限定70cmMEGA BROWN

LINE FRIENDSURDU聯手，首次於香港推出「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING)」潮玩擺件，MEGA BROWN 以搪膠材質製作，約70cm高。擺件同時包含10cm MEGA BROWN專屬浮雕紀念幣及獨立編號證明書。新店更設有全港首個「LINE FRIENDS ART GALLERY」，擺放一系列LINE FRIENDS藝術掛畫，適合用來粉飾家居。

LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) $2,980 擺件同時包含10cm MEGA BROWN專屬浮雕紀念幣及獨立編號證明書。 LINE FRIENDS 藝術掛畫 A2 Size（$499）/ A3 Size（$399）/ A4 Size（$299）

限定盲盒襟章

今次開幕也帶來5款全新設計的LINE FRIENDS in Sweetieland香港限定版襟章，並以盲盒形式發售，每款襟章都有一個專屬情節，包括BROWNCONYSALLY一起套着甜甜圈四處冒險、CONY還騎着棉花糖掃把飛到雲朵上。本次開幕更推出3LINE FRIENDS角色大頭沙發咕𠱸，小巧的尺寸能放在家中每個角落使用。

LINE FRIENDS in Sweetieland香港限定版襟章 $24/個 LINE FRIENDS 角色大頭沙發咕𠱸 各$399

韓國直送LINE FRIENDSBT21商品

每次新店開幕LINE FRIENDS POP-UP STORE都會為各位搜羅來自韓國的直送產品，今次的代表就有BROWN的時尚仿皮系列，以及全球大熱的BT21  Twinkle系列。另一LINE FRIENDS minini系列角色造型筆也是精選產品，尺寸小巧方便攜帶，適合於辦公室或日常使用。

BROWN 的時尚仿皮系列 11寸平板電腦袋 $249 13寸電腦袋 $349 16寸電腦袋 $389 卡片套 $179 迷你收納袋 $199 電話側孭袋 $199 LINE FRIENDS minini系列公仔鑰匙扣 $69/個 LINE FRIENDS minini系列角色造型筆 $35/支 BT21 KIRAKIRA TATTON毛公仔吊飾 $129 BT21 KIRAKIRA TATTON站姿公仔 $179

apm開幕限定購物禮遇

由即日起，凡於LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm 購物滿以下指定金額或使用ICBC | LINE FRIENDS 信用卡消費，即可獲贈或加購開幕限定商品，數量有限，贈完或售完即止。

任何購買加$50，即可換購「LINE FRIENDS minini單肩布袋」乙個。數量有限，售完即止。 購物滿$400或以上，即可獲贈「LINE FRIENDS 速乾毛巾」乙條。數量有限，贈完即止。 購物滿$800或以上，即可獲贈「LINE FRIENDS KITTEN BROWN咕𠱸」乙個(隨機款式)。數量有限，贈完即止。

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm

地址：觀塘道418號創紀之城5CC-33號舖

營運時間：11:0021:00

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