新店優惠｜Love, Bonito旺角開限定店 免費派軟雪糕+9折優惠券 購物贈Clinique現金券

被喻為「新加坡版Zara」的女裝品牌Love, Bonito，繼中環開設香港首間旗艦店後，再在朗豪坊開設九龍區首間期間限定店，有別於中環店的OL客，旺角店主打18至35歲年輕女性，更有夏季及秋冬服飾，即使要去旅行要買背心、「打卡裙」都一樣買得到。 Love, Bonito主打亞洲人身型剪材設計，深受新加坡及香港女生歡迎。限定店將營運9個月，佔地超逾千呎，展示全新秋冬及多個系列產品，包括長青百搭系列The Staples、辦公室女生必備的工作服、輕便簡約的休閒服及全新秋冬系列。

免費派軟雪糕 +9 折優惠券 為慶祝旺角朗豪坊限定店隆重開幕，Love, Bonito主題雪糕車將由即日起至11月9日期間遊走九龍不同地區，包括尖沙咀天星碼頭鐘樓、海防道、加連威老道、觀塘裕民坊及旺角多個地方，並於指定日子及時間停泊在朗豪坊門外，現有會員或即時登記成為LBCo+新會員，即可免費獲贈限定軟雪糕一杯及朗豪坊限定店9折優惠券。

多款夏日冬季服飾 輕鬆出遊不同國家 另外，知道不少女生都準備好去旅行，Love, Bonito 特別在限定店同時發售夏日及冬季服飾，集時尚、實用、百搭於一身，多款不同風格的夏日裙款、短身上衣，透氣材質讓女生於炎熱的天氣保持清爽，輕鬆遊走不同景點；另外亦有多款保暖材質的衣飾，如羊毛外套、厚實的針織上衣及針織裙款等，分層式穿搭輕鬆適應室內和室外的溫差環境。無論是到陽光與海灘的度假聖地或是冰天雪地的歐洲地方，都可以輕鬆mix & match。

限定店同時推出兩款Instagram filter，由即日至11月30日，在朗豪坊限定店內可試玩Love, Bonito Instagram AR特效鏡子拍下你的OOTD；或打開Love, Bonito濾鏡，以前鏡頭自拍。 購物贈 Clinique 現金券 此外，Love, Bonito同時推出一連串的推廣活動，由即日至11月30日期間註冊成為LBCo+新會員，可享限定迎新優惠：於朗豪坊限定店或網店購物滿$650，使用優惠碼WELCOMELB-10，即享9折優惠。另外，凡於朗豪坊限定店購物，即可獲贈護膚品牌Clinique $50現金券及粉紅爆水啫喱體驗裝乙份；凡於任何Clinique門市購物，亦可獲贈Love, Bonito $50現金券乙張（凡購物滿$500即可使用，適用於官網、中環旗艦店及朗豪坊限定店）。