新店優惠｜Skin Laundry ifc開新店 新客免費體驗$1000王牌療程

Skin Laundry共提供4款護理療程，並均獲專業認證。其中以王牌的15分鐘面部療程最為人熟悉，以非入侵性激光技術進行深層清潔，蒸發表層的死皮雜質及化妝殘餘物，清除毛孔內長時間累積的油脂污垢和有害物質，擊退口罩導致的黑頭粉刺，並有助收細毛孔，減淡暗瘡印、荷爾蒙斑和玫瑰痤瘡，改善肌膚泛紅現象，均勻暗沉膚色。除了面部療程外，品牌同時提供預防手部、背部和頸胸老化的療程，減淡皺紋和細紋，讓身體肌膚重拾青春。