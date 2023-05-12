新店登場｜Estée Lauder旗艦店登陸新城市廣場 陳茵媺分享美容之道

Estée Lauder最近在沙田新城市廣場開設全新旗艦店，以尊貴的Re-Nutriv系列為靈感，利用大理石和亮金飾邊營造簡約奢華格調。開幕當天更特別邀請星級用家陳茵媺（Aimee）出席，她大方分享養出女神肌的美容之道，重點在於先了解皮膚狀況，再針對性加以改善。Estée Lauder於新店首度引入iMatch Pro專業多元皮膚分析服務，令客人獲得最適合、最個人化的護膚建議。Aimee更率先試上全新Pure Color高清純色唇膏，盛讚唇膏滋潤顯色。

首度引入多元皮膚分析儀 旗艦店無論在科技、服務和產品種類方面均全面提昇，首度引進iMatch Pro專業多元皮膚分析儀，運用3種不同光源拍攝皮膚表層及深層的相片，再利用龐大數據庫，比對顧客與同年齡層人士的肌膚狀況，同時考慮外在環境及生活習慣所造成的影響，對7大臨床範疇作出量化分析，更精準地了解肌膚需要。 完成分析後，美容顧問會根據資訊，為顧客制訂專屬的美肌程序或護理方案，並提供護膚貼士、飲食以至健身和安康等日常生活建議。顧客也可以體驗一系列Re-Nutriv尊貴美容服務(須預約)，從面部、眼部到手部護理、粉底色調配對以至彩妝建議及指導一應俱全。

新一代 Pure Colour 高清純色唇膏 全新 80 色率先登場 Estée Lauder同時推出80款Pure Colour高清純色唇膏新色，並於全新概念店率先登場。唇膏不但高度顯色，同時滋養雙唇，備有啞緻、柔滑緞面及閃亮光感共3種妝效選擇，提亮所有膚色。

限量版香氛蠟燭及特別版香水瓶 為慶祝全新旗艦店登場，品牌的Luxury Fragrance Collection奢華香氛系列，現推出兩款只限沙田新城市旗艦店發售的芳香珍品：珍藏版香水套裝，香水瓶口綴以立體玫瑰裝飾，使香氛躍升為點綴家居的精緻單品。概念店更獨家推出同系列香氛蠟燭，讓心愛的香氣洋溢家中每個角落。