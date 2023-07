IKEA Olympic Close to You 將於7月19日進駐旺角奧海城!全新的IKEA Olympic Close to You總面積達2千呎,出售超過230款家品和70款食品,包括不少家居必備之選,如煮食用具、餐桌用品、浴室配件、清潔用具,以及兒童家具。同時亦備有最具代表性的瑞典美食,包括簡單易煮又美味的肉丸、獲得ASC認證的優質三文魚及具UTZ認證的咖啡系列等。

為提供更方便的消費模式,IKEA Olympic Close to You不單設有免除運費的自助提貨櫃,方便顧客把網購貨物輕鬆帶回家;另外,顧客亦可透過二維碼於店內完成購物過程及下載各款IKEA免費食譜,增添樂趣。Market Place再次引進 IKEA Close to You,將雙方優勢完美結合:Market Place發揮品味超市本色,供應各式優質食材及美食,而 IKEA則提供家品和瑞典美食,提升該區居民的生活品質。IKEA Olympic Close to You 將於7月19日正式投入服務,人氣鯊鯊及宜家小熊更會驚喜現身與大家見面,各位粉絲可留意IKEA的網頁、Facebook或Instagram。