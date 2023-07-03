新店登場｜Maison Margiela香氛店落戶K11 MUSEA 互動LED屏幕訴說香水故事

新店登場｜Maison Margiela香氛店落戶K11 MUSEA 互動LED屏幕講述香水故事

Maison Margiela繼在中環IFC開設首間香氛專門店後，最近亦於K11 MUSEA開設第二間專門店，新店的室內設計以品牌標誌性的極簡主義美學為基礎，以一層層白色調和對比紋理為特色，呈現Maison Margiela的「讀白」藝術風格。新店更找來法國藝術家Olga Prader合作，在店內展示其極簡線條風格的插畫，結合Maison Margiela經典的「bianchetto」白漆元素，創造出純白、無名和流動的藝術空間，為新店注入濃厚的藝術氣息。

Maison Margiela香氛店落戶K11 MUSEA

與藝術家 Olga Prader 跨界合作 Prader愛用簡約線條來表達複雜情感，不少創作都捕捉與愛人相關的愛與回憶，與Maison Margiela通過香氛喚起情感的理念相近。今次合作呈現兩者之間的協同作用，前者的創意視野與品牌的開創性方法的結合，一同歌頌情感與回憶在香氛世界中的力量。

互動 LED 屏幕 以影片講述不同香水故事 新店的另一個獨特之處，是引入創新的LED屏幕展示架，當顧客拿起香氛時，螢幕會播放一段關於該氣味的影片，以故事形式，形象化原本抽象的香氛氛圍。展示架上有多款「REPLICA」系列的作品，包括Lazy Sunday Morning，淡香氛捕捉寧靜、陽光明媚的早晨的本質，猶如在柔軟舒緩的懷抱中。專門店特別在牆壁飾上多層慵懶白色枕頭，襯托出香氛的舒適感和寧靜。

獨家發售限量 Replica 迷你套裝 此外，新店亦由即日起至7月15日，獨家發售限量版Replica迷你探索套裝，讓大家一次過體驗4款經典香氛。專門店亦設置個性化體驗服務，凡購買100ml香水，均可製作個人專屬的紀念品：客人可以選擇的相片及文字訂製香水袋；而香水樽標籤則可以選擇填上某個特別地點、年份、名字、甚至一句話或特殊字元，喚醒復刻回憶。