新店直擊｜IKEA 1.5萬呎尖沙咀新店8月中開幕 吉祥物鯊魚化身「鯊鯊包」 9款限定熱狗即將登場

IKEA位於尖沙咀K11 Art Mall的規劃及訂購中心，將於8月12日開幕！新店與其他分店不同，少了「示範單位」，但就有更多較小型的產品，平日買櫃買床都有不少木材可選，新店就一次過「曬冷」，讓心大心細的客人一次過揀選。訂購中心的另一個特點，是多款限定小食，包括以IKEA人氣吉祥物BLÅHAJ鯊魚為造型的「鯊鯊包」，造型超可愛；更會由10月開始陸續推出9款熱狗，包括充滿香港特色的「植物素沙嗲牛肉熱狗」，以及台味十足的「台式香腸熱狗」及「台式芋泥肉鬆熱狗」，當然少不了IKEA的名物——瑞典肉丸辣肉醬熱狗！

IKEA尖沙咀規劃及訂購中心

美食站限定小食+開幕禮遇 為慶祝新店開幕，由8月12日至31日，美食站將推出限定小食，造型可愛特別，讓大家打卡。3大新品包括以IKEA人氣吉祥物BLÅHAJ鯊魚為造型的「鯊鯊包」，內裡用上蕃薯蓉作餡料，甜而不膩。

全新口味的「瑞典藍黃新地」同步登場，清新波子汽水味(藍)混合香滑蜜桃熱情果味(黃)，加上雙色馬卡龍，外型吸睛可愛；另外更推出瑞典傳統吉祥物Dala Horse造型的瑞典達拉木馬形蝦餅，採用ASC符合可持續發展的蝦肉，呼應新店主題。

10月起推出 9 款限定熱狗 IKEA更會於10至12月分階段推出9款限定熱狗，包括日式「和風芥末脆蝦熱狗」、「日式炸蝦熱狗」、「香濃松露雜菌熱狗」、「他他醬珍寶魚手指熱狗」，加上充滿香港特色的「植物素沙嗲牛肉熱狗」，以及台味十足的「台式香腸熱狗」及「台式芋泥肉鬆熱狗」，一眾熱狗控絕對不要錯過！

瑞典美食廊更推出一連串環保急凍食品優惠及禮遇，精選產品更低至85折。新開幕期間，顧客凡於尖沙咀門市作任何消費及打卡即可獲贈IKEA《我們與地球》書籍一本，從飲食、玩樂、家居環境等多方面入手，帶來無限環保生活靈感外，分享大眾實行可持續發展生活的小秘訣。

專人解決規劃煩惱 尖沙咀規劃及訂購中心以健康及可持續發展生活為主題，佔地近15,000呎，有大量符合可持續發展的家居產品及家飾，涵蓋床上用品、廚具、收納等，全店使用更省電之LED燈照明。重點為睡房傢具床上用品及飯廳及廚房用品兩大分類，並分為5個區域、12個示範空間，新設的「可持續發展」區內設近數百的傢俬及家品均符合綠色低碳和可持續發展概念，如綠色植物、以天然布料和可再生物料生產的床上用品等，並帶來有助減少浪費、節約水電和垃圾分類的實用廚具推介，顧客亦可從周邊的標籤了解有關可持續發展的小知識，全方位感受綠色生活之餘，一覽綠色傢具及家飾。店內更有專人幫助顧客系統地規劃家居用途及推介收納產品，適合一眾翻新家居或新居入伙的家庭，並主打實用性高、多功能的收納系統，為不同居住環境打造更多貯物空間及可能。