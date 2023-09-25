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生活
2023-09-25 23:07:09

新店速遞｜「八方棧」罕見室外飲茶 六大創新點心 $8歎「惹味川式無骨豬手粒」+送雲霞彩虹蝦餃贈劵

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新店速遞｜「八方棧」罕見室外飲茶 六大創新點心 $8歎「惹味川式無骨豬手粒」+送雲霞彩虹蝦餃贈劵

新店速遞｜「八方棧」罕見室外飲茶 六大創新點心 $8歎「惹味川式無骨豬手粒」+送雲霞彩虹蝦餃贈劵

八方棧以創新手法改良傳統點心，保留傳統原味，同時注入新派小玩味。在用料方面不計成本，用心製作傳統點心的手工藝，同時精益求精，利用選材、烹法與造型，製作出令人耳目一新的新派點心，造型特別且擺盤別緻，打卡度十足！今次全新推出六大創新特色點心，包括妃子笑鹹水角、蔬汁金柚雪山包、牛油果鰻魚春卷、脆皮麻辣抽手、脆炸崧子鮮蝦筒、蘿蔔絲酥餅。新店限定優惠，食客凡於10月內惠顧正價餐點加$8即歎到「惹味川式無骨豬手粒」；另外即日起至1031日內，食客於八方棧任何消費即可獲贈雲霞彩虹蝦餃贈劵，於下次蒞臨時使用。

八方棧特設露天茶座，可室外飲茶，以及對寵物友善。

八方棧特設露天茶座，可室外飲茶，以及對寵物友善。

打卡度十足！六大創新特色點心：

牛油果鰻魚春卷 $56｜用浦燒方式燒製白鰻魚，切片，配青瓜片，紫蘇葉絲與鮮蝦，啖啖鮮香酥脆，將春卷的味道和口感推至另一個境界。 妃子笑鹹水角 $36｜師傅保留了傳統原味，並將外型製作成一粒荔枝，外皮香酥煙韌，內裏啖啖肉，過癮得來，又玩味十足。 脆皮麻辣抽手 $46｜師傅將傳統紅油抄手改成油炸方式烹調，再大幅度反轉炸至黃金香脆，令紅油抄手達致非一般的口感。 脆炸崧子鮮蝦筒 $46｜概念來自傳統長春卷，是變奏版本的炸蝦筒。其外層酥脆金黃，內裡鮮嫩多汁，蝦肉鮮甜，與香脆的崧子完美結合，口感豐富。 蔬汁金柚雪山包 $56｜師傅將菠蘿皮加入鮮制蔬菜汁，選用新鮮西芹汁做成酥皮麵，配合自家製生炒柚子餡，粒粒柚子肉餡，選用麻豆文旦柚子加冬瓜碎、檸檬汁、幼糖，製作過程十分繁複。 蘿蔔絲酥餅 $36｜外層鬆脆層次感十足，蘿蔔絲綿滑帶鹹香，熱度充足，外皮酥脆、內裏香軟。

新店限定優惠兩大優惠

凡惠顧正價餐點+$8即歎到「惹味川式無骨豬手粒」乙份

在優惠期間101日至1031日內，蒞臨八方棧晚市惠顧任何正價餐點，+$8即可享「惹味川式無骨豬手粒」乙份，數量有限，售完即止。

任何消費即可獲贈八方棧雲霞彩虹蝦餃贈劵乙張

在優惠期間內，由即日起至1031日，蒞臨八方棧消費並結帳， 即可獲贈「雲霞彩虹蝦餃贈劵乙張」，並於下次蒞臨時使用，數量有限，送完即止。

凡惠顧正價餐點+$8即歎到「惹味川式無骨豬手粒」乙份 任何消費即可獲贈八方棧雲霞彩虹蝦餃贈劵乙張

八方棧

地址：科技大道東 16 16E 大樓地下 S087 號舖

電話：2328 8806

營業時間：

星期一至五:11:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期:10:00 - 22:00

Facebook專頁：https://www.facebook.com/allrouteinn

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