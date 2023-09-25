新店速遞｜「八方棧」罕見室外飲茶 六大創新點心 $8歎「惹味川式無骨豬手粒」+送雲霞彩虹蝦餃贈劵

八方棧以創新手法改良傳統點心，保留傳統原味，同時注入新派小玩味。在用料方面不計成本，用心製作傳統點心的手工藝，同時精益求精，利用選材、烹法與造型，製作出令人耳目一新的新派點心，造型特別且擺盤別緻，打卡度十足！今次全新推出六大創新特色點心，包括妃子笑鹹水角、蔬汁金柚雪山包、牛油果鰻魚春卷、脆皮麻辣抽手、脆炸崧子鮮蝦筒、蘿蔔絲酥餅。新店限定優惠，食客凡於10月內惠顧正價餐點加$8即歎到「惹味川式無骨豬手粒」；另外即日起至10月31日內，食客於八方棧任何消費即可獲贈雲霞彩虹蝦餃贈劵，於下次蒞臨時使用。