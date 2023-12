新店速遞｜《東京米芝蓮指南》推介亞洲第一Pizza bar 將於置地文華東方酒店限定快閃！

東京文華東方酒店享譽全球的 The Pizza Bar on 38th 將於2024年1月再度來港,與 香港置地文華東方酒店 攜手帶來為期12日的限定餐廳。東京文華東方酒店的意籍行政總廚 Daniele Cason 再次率領才華橫溢的團隊, 於2024年1 月 15 日至 28 日期間(2024年1月22日除外) 帶來《東京米芝蓮指南》推介的薄餅滋味,更將酒店7樓的Private Dining Room搖身一變成炙手可熱的互動薄餅餐桌,為賓客即席焗製手工薄餅及各式意式美食,讓您一嘗精品薄餅的精華。

亞洲地區第一名Pizza!

The Pizza Bar on 38th除了榮登《東京米芝蓮指南》推介外,亦獲多個國際排名上的青睞,如最具影響力的意大利紅蝦評鑑(Gambero Rosso)中最高的「三片薄餅」評鑒(2022年至2024年);2023年入選「全球最佳薄餅(Top 50 Pizza)」位列全球第 4 名、亞洲地區第1名。餐廳專門呈獻意式羅馬薄餅(Pizza alla pala),秉承總廚Daniele家鄉傳統文化並向其飲食文化致敬。The Pizza Bar on 38th的手工意式薄餅一向以批邊鬆脆輕盈口感聞名,主廚堅持使用意大利有機麵粉搓製麵團,並以1克酵母與80% 水份的比例發酵48小時,炮製出薄餅的尚佳口感。