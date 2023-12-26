新店速遞｜《東京米芝蓮指南》推介亞洲第一Pizza bar 將於置地文華東方酒店限定快閃！

《東京米芝蓮指南》推介的東京薄餅吧載譽回歸 於香港置地文華東方酒店帶來限定快閃店

東京文華東方酒店享譽全球的 The Pizza Bar on 38th將於2024年1月再度來港，與香港置地文華東方酒店攜手帶來為期12日的限定餐廳。東京文華東方酒店的意籍行政總廚 Daniele Cason 再次率領才華橫溢的團隊，於2024年1 月 15 日至 28 日期間（2024年1月22日除外）帶來《東京米芝蓮指南》推介的薄餅滋味，更將酒店7樓的Private Dining Room搖身一變成炙手可熱的互動薄餅餐桌，為賓客即席焗製手工薄餅及各式意式美食，讓您一嘗精品薄餅的精華。

東京文華東方酒店的意籍行政總廚 Daniele Cason 再次率領才華橫溢的團隊，於2024年1 月 15 日至 28 日期間（2024年1月22日除外）帶來《東京米芝蓮指南》推介的薄餅滋味，更將酒店7樓的Private Dining Room搖身一變成炙手可熱的互動薄餅餐桌，為賓客即席焗製手工薄餅及各式意式美食。

亞洲地區第一名Pizza! The Pizza Bar on 38th除了榮登《東京米芝蓮指南》推介外，亦獲多個國際排名上的青睞，如最具影響力的意大利紅蝦評鑑（Gambero Rosso）中最高的「三片薄餅」評鑒（2022年至2024年）；2023年入選「全球最佳薄餅（Top 50 Pizza）」位列全球第 4 名、亞洲地區第1名。餐廳專門呈獻意式羅馬薄餅（Pizza alla pala），秉承總廚Daniele家鄉傳統文化並向其飲食文化致敬。The Pizza Bar on 38th的手工意式薄餅一向以批邊鬆脆輕盈口感聞名，主廚堅持使用意大利有機麵粉搓製麵團，並以1克酵母與80% 水份的比例發酵48小時，炮製出薄餅的尚佳口感。

傳統 意式 手藝X 時令 鮮選 食材 總廚Daniele以傳統意式手藝配搭一系列時令日本及意大利鮮選食材，展現日本尊崇的匠人精神。當中更有多款優質時令食材作為薄餅的佐料，包括日本彩色西蘭花及北海道的新鮮山菜，為意式佳餚引入簡單清新的口味。此外，總廚Daniele更特意挑選新鮮聖馬爾扎諾番茄入饌，以酸香鮮甜的滋味平衡芝士薄餅的鹹香；北海道的新鮮馬糞海膽，帶來入口即化的細膩口感；當中更少不了由拿坡里坎帕尼亞（Campania）牛奶製成的水牛奶芝士，濃郁豐富的奶香昇華薄餅滋味。