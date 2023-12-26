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生活
2023-12-26 16:00:00

新店速遞｜《東京米芝蓮指南》推介亞洲第一Pizza bar 將於置地文華東方酒店限定快閃！

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《東京米芝蓮指南》推介的東京薄餅吧載譽回歸 於香港置地文華東方酒店帶來限定快閃店

《東京米芝蓮指南》推介的東京薄餅吧載譽回歸 於香港置地文華東方酒店帶來限定快閃店

東京文華東方酒店享譽全球的 The Pizza Bar on 38th將於20241月再度來港，與香港置地文華東方酒店攜手帶來為期12日的限定餐廳。東京文華東方酒店的意籍行政總廚 Daniele Cason 再次率領才華橫溢的團隊，20241 15 日至 28 日期間2024122日除外帶來《東京米芝蓮指南》推介的薄餅滋味，更將酒店7樓的Private Dining Room搖身一變成炙手可熱的互動薄餅餐桌為賓客即席焗製手工薄餅及各式意式美食，讓您一嘗精品薄餅的精華。

東京文華東方酒店的意籍行政總廚 Daniele Cason 再次率領才華橫溢的團隊，於2024年1 月 15 日至 28 日期間（2024年1月22日除外）帶來《東京米芝蓮指南》推介的薄餅滋味，更將酒店7樓的Private Dining Room搖身一變成炙手可熱的互動薄餅餐桌，為賓客即席焗製手工薄餅及各式意式美食。

東京文華東方酒店的意籍行政總廚 Daniele Cason 再次率領才華橫溢的團隊，於2024年1 月 15 日至 28 日期間（2024年1月22日除外）帶來《東京米芝蓮指南》推介的薄餅滋味，更將酒店7樓的Private Dining Room搖身一變成炙手可熱的互動薄餅餐桌，為賓客即席焗製手工薄餅及各式意式美食。

亞洲地區第一名Pizza!

The Pizza Bar on 38th除了榮登《東京米芝蓮指南》推介外，亦獲多個國際排上的青睞，如最具影響力的大利紅蝦評鑑Gambero Rosso中最高的「三片薄餅評鑒（2022年至2024年）；2023年入選「全球最佳薄餅Top 50 Pizza位列全球第 4 名、亞洲地區第1名。餐廳專門呈獻意式羅馬薄餅（Pizza alla pala秉承總廚Daniele家鄉傳統文化並向其飲食文化致敬The Pizza Bar on 38th的手工意式薄餅一向以批邊鬆脆輕盈口感聞名，主廚堅持使用意大利有機麵粉搓製麵團，並以1克酵母與80% 的比例發酵48小時，炮製出薄餅尚佳口感。

賓客亦可於指定薄餅上額外添配全新面世的BeariX Schrenki魚子醬（港幣288元｜10克），倍添奢華風味。 為了讓賓客更沉醉在精緻薄餅風情，限定餐廳以「主廚餐桌（Chef’s Table）」的理念設計，還原東京文華東方酒店並於現場配備薄餅烤爐。 主廚堅持使用意大利有機麵粉搓製麵團，並以1克酵母與80% 水份的比例發酵48小時，炮製出薄餅的尚佳口感。 賓客能近距離欣賞廚藝團隊大顯身手，並在互動交流的用餐方式中昇華用餐體驗。

傳統意式手藝X時令鮮選食材

總廚Daniele以傳統意式手藝配搭一系列時令日本及意大利鮮選食材，展現日本尊崇的匠人精神。當中更有多款優質時令食材作為薄餅的佐料，包括日本彩色西蘭花及北海道的新鮮山菜，為意式佳餚引入簡單清新的口味。此外，總廚Daniele更特意挑選新鮮聖馬爾扎諾番茄入饌，以酸香鮮甜的滋味平衡芝士薄餅的鹹香；北海道的新鮮馬糞海膽，帶來入口即化的細膩口感；當中更少不了由拿坡里坎帕尼亞（Campania）牛奶製成的水牛奶芝士，濃郁豐富的奶香昇華薄餅滋味。

傳統意式手藝配搭一系列時令日本及意大利鮮選食材，展現日本尊崇的匠人精神。

傳統意式手藝配搭一系列時令日本及意大利鮮選食材，展現日本尊崇的匠人精神。

訂位資訊

限定餐廳於午餐與晚餐時段均設有兩段用餐時間，所有時段將會供應招牌嘗味菜譜，當中包括一款前菜、七款特色意大利手工薄餅、以及一款意式甜品。

午餐時段:

  • 早上1130分至下午130
  • 下午145分至345

晚餐時段:

  • 晚上6時至8
  • 815分至1015

定價:

  • 星期一至星期五的午餐時段每位定價為港幣838+
  • 週末午餐及晚餐則每位定價為港幣1,338+元或港幣1,988+元起，另有兩款包含來自意大利及法國的三杯餐酒配對體驗，讓賓客盡情細味地道歐陸風味及小眾佳釀

位有限，並須提前預訂及以有效信用卡保證。如欲了解更多詳情，可致電+852 2132 0066電郵[email protected] 或直接到訪http://sevn.ly/x6VP1iRe 網上訂座。

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總廚更特意挑選北海道的新鮮馬糞海膽，帶來入口即化的細膩口感。
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