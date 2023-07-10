新店速遞｜東京「日本橋海鮮丼つじ半」登陸香港！連續6屆日本全國海鮮丼金賞 最平$168有交易

東京人龍名店「日本橋海鮮丼つじ半」將在今年7月17日正式登陸香港！店舖在日本東京開業10年，在日本設有9間分店，台灣亦有2間海外分店，以豐盛澎湃的海鮮山丼飯而聞名，店舖連續6屆榮獲日本全國海鮮丼金賞，喜歡去東京旅行的朋友應該早就聽講過！今次香港區總店選址東涌東薈城，相信到時定必大排長龍！

「日本橋海鮮丼つじ半」一直以來深受日本人及旅客歡迎，選用最新鮮的日本魚產製作海鮮丼飯，並提供「一丼二食」的獨特食法，客人既能享用美味海鮮丼飯，又可以品嚐原汁原味的鯛魚高湯，因此口碑非常好！店家的「海鮮の山」丼飯有別於坊間一般的海鮮丼做法，品牌採用多款不同海鮮切碎再加以混合，打造成一個「海鮮の山」置於丼飯上，因應食客揀選不同級別的丼飯，當中會包含金槍魚蓉、鮭魚子、象拔蚌、螺肉、赤蝦、魷魚、金槍魚、鯡魚子(数の子)、紅雪蟹肉、海膽等8至10款豐富食材！而鯛魚高湯沿用日本秘方熬製，由來自日本總店的主廚親身來港監測試味，確保能100%呈現日本原味道！鯛魚高湯絕對真材實料，用上數十公斤的鯛魚、各類海鮮及新鮮蔬菜，每日新鮮足料熬製8小時才能製作出200碗高湯，期間不添加任何調味料，入口鮮甜美味，每一口都是香濃的魚湯精華。

日本橋海鮮丼つじ半（TSUJIHAN）菜單分別有 「梅」、「竹」、「松」、「特上」4款不同等級的海鮮丼，價錢最平是「梅」海鮮丼，$168有交易，包括金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等多款不同海鮮，口感豐富！如果想升級滋味，可選「特上」海鮮丼，每碗$298，用上增量海膽、增量鮭魚子、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等製作，一次過食盡多款日本高質海鮮！

新張期間限定送餐具套裝

為慶祝日本橋海鮮丼つじ半(TSUJIHAN)來港開業，由2023年7月17日至9月16日期間，凡堂食惠顧任何海鮮丼一客，並於Instgram發布海鮮丼用餐相片，標註@tsujihan.hk及追蹤tsujihan.hk Instgram專頁，即可獲贈精美「一丼二食」餐具套裝*一套，數量有限，送完即止。つじ半亦歡迎大家使用消費券，盡情品嚐各款來自日本的美味食材。

日本橋海鮮丼つじ半（TSUJIHAN）

地址：東涌東薈城名店倉地庫一樓B13號舖

電話：2177 0711

營業時間：星期一至日上午11時半至晚上10時半（晚上10時截單)