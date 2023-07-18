新店開幕｜GU旺角店7月21日開幕 首2天派雪糕/人氣商品特價/門市自提送吸汗速乾內衣

東京時尚品牌GU新分店，將於7月21日進駐旺角，新店樓高兩層，更有一系列新店限時開幕優惠，包括開幕首2天限時免費雪糕派發、開幕首週（7月21至27日）購物淨額滿$600，即送GU型格保溫瓶；網店下單購物滿$250並選擇旺角店自提為配送方式，即可獲贈指定款式STYLE-DRY吸汗速乾內衣。現場更有多款夏日時尚商品，以限定優惠價格登場，讓顧客盡情入手潮流單品！

GU 旺角店開幕｜驚喜 1 ：開幕首兩天派發免費雪糕！

踏入炎夏，當然少不了以冰涼的雪糕消暑解熱！為慶祝GU新店開幕，開幕首兩天GU將於旺角指定位置擺放雪糕車，並派發免費雪糕。7月21至22日凡於指定時間親臨GU「旺角店主題」雪糕車，下載GU手機應用程式並成功登記成為會員，即可享指定口味軟雪糕。數量有限，送完即止！

活動時段及位置

12:00-15:00：旺角友誠商業中心對出馬路；

16:00-18:00：旺角朗豪坊對出馬路

GU 旺角店開幕｜驚喜 2 ：新店限時注目價格！

為慶祝GU旺角店開幕，新店一連兩週推出獨家快閃優惠，以感謝價格回饋顧客。第一彈由7月21至27日，第2彈限定優惠由7月28日至8月3日，第二彈詳細內容將於7月28日於GU香港官方旗艦店及手機應用程式公佈，敬請留意！