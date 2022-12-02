新店開張｜國泰登陸太古城設全新實體店 聖誕限定禮品/巨型飛機模型/餐車收納箱 消費$500即送2,000里數！

全球首間國泰實體店將於12月4日，在太古城中心開幕。店內有多款家品、飛機模型等時尚好物，它們更推出新店開幕優惠，於指定日子在國泰線上或實體店消費滿HKD500，即可賺取2,000里數！

實體店設有一系列國泰品牌商品，包括國泰 X Start From Zero特別版升級再造備餐間收納箱以及國泰聖誕主題產品等。此外亦有各種家品、酒類、3C產品、毛公仔，更有倒數月曆，用來送禮一流！國泰更首次展出巨型飛機模型，以及其他型號的模型，全部都可以即場購買。

只需透過四個簡易步驟，便能輕鬆享受全新國泰購物體驗。首先登入「國泰」手機應用程式並進入購物頁面，掃瞄店內心水好物的二維碼，了解產品資訊，然後把產品加入購物車，再選擇以「亞洲萬里通」里數、現金，或「里數加現金」組合付款，最後選擇送貨服務或於店內自取，在店內取貨比起送貨更便宜。

大家除了能夠享用靈活的付款方式外，更可以為下次旅行或於店內購物賺取里數。國泰會員每消費低至港幣4元便可賺取1里數，使用渣打國泰Mastercard® 每消費港幣2元更可額外賺取1里數。