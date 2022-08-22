新店開張｜惠康Wellcome Fresh進駐葵涌 $15蔬菜區/日式熟食壽司櫃位/每日鮮製腸粉麵食

惠康「鮮」級市場Wellcome Fresh正式進駐新界西！新店選址葵涌商場，佔地超過15,000呎，搜羅世界各地超過45個地區的優質食品，鮮活食材種類更多達1,100種，價格超值抵買。其中設多個至抵專區，蔬菜最平$20/3份！另有首個日式熟食壽司櫃位，及芒果糯米飯、每日新鮮製造製腸粉麵食等。

首間新界西惠康 Fresh 新鮮蔬菜至抵價 $20 起 2 份 位於葵涌商場的惠康Fresh，設有多個食材專區，包括：「新鮮蔬果」、「新鮮麵包」、「新鮮海鮮」、「新鮮豬肉」、「新鮮麵條」及「食街」等，當中「新鮮麵條」由本地40年老字號聯豐粉麵廠出品，每日提供新鮮製造麵食，如腸粉、蝦米腸、上海麵及拉麵等。 新店亦設有至抵特區，當中「$20/2份，$20/3份&$15蔬菜區」及「$20/2，$20/3至抵特區」精選新鮮蔬菜及環球產品，以「超抵價」發售。「$20/30/40熱帶水果區」則提供多款時令熱帶水果，如HK$20份山竹或中國紅火龍果、HK$30份中國水蜜桃、腰芒、楊桃，及HK$40份紅天桃或中國金煌芒果等。店內更有即開大樹菠蘿，每天新鮮到店，確保水果新鮮！

首個日式熟食壽司櫃位 資深壽司師傅巧手主理 店內的食街匯聚多款即製美食，更有駐場師傅提供烹飪服務。當中惠康首個日式熟食壽司櫃位，由超過18年經驗壽司師傅主理，每日現場即製超過60款日式美食，當中「彩虹卷」更是人氣新品，產品結合三文魚、吞拿魚、立魚及赤海蝦巧手製作，絕對不容錯過。首次進駐的人氣「金泰子泰國餐廳」，由入行超過30年的泰國廚師主理，必試人氣甜品「招牌芒果糯米飯」！ 「麵包櫃位」則提供每日現場新鮮焗製麵包及甜品，包括葵涌店優惠新品—「金甜芝士吐司」，使用王牌金甜牛油包製作，塗上香甜芝士醬再以高溫燒製並加入軟心芝士餡料，香濃美味！「月島芝士撻」撻底由日本直送、配上日本芝士醬及澳洲忌廉芝士新鮮烤焗，表面金黃焦香內裡軟心；「鮮果拿破崙蛋糕」由4層拿破崙酥底、共1,024層酥脆皮製成，每層酥底均注入吉士醬及加上大量鮮果肉，甜食愛好者保證一試難忘！ 此外，店內的食品種類繁多，熱帶蔬果更是特別推介之選。當中包括來自越南，肉厚如枕頭而味道香甜的原個金枕頭榴槤、具有膳食纖維的當造土耳其空運無花果及一系列空運西班牙提子：糖度可高達22的「棉花糖提子」及帶有淡淡玫瑰香味的「玫瑰黑提子」，以及高糖度的「甜匠女神西瓜」、「甜匠冰糖蜜瓜」及口感爽脆的「甜匠蜜翠冬棗」等。