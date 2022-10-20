熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 日本自由行 MIAMI QUAY 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-10-20 15:00:00

新店開張｜GoodieShopHK首間門市進駐apm 新店8大限定福利 免費送出100個福袋 MiFFY迷必去！

分享：
新店開張｜GoodieShopHK首間門市進駐apm 新店8大限定福利 免費送出100個福袋 MiFFY迷必去！

新店開張｜GoodieShopHK首間門市進駐apm 新店8大限定福利 免費送出100個福袋 MiFFY迷必去！

MiFFY迷朝聖之地正式登場！香港自家設計品牌你好優物GoodieShopHK於觀塘apm開設首間門市！搜羅逾百款生活好物，包括一系列荷蘭正版授權MiFFY產品，更有其他實用生活家品！

GoodieShopHK取得荷蘭正版授權，發售一系列MiFFY產品包括首度曝光的的MiFFY記憶棉腰枕及暖手攬枕、必收藏的特大MiFFY公仔及精緻的小餐具器皿。MiFFY更聯手多間本地小店推出充滿生活品味產品，包括人氣咖啡店WAKE CUP掛耳咖啡包，手作蠟燭品牌BeCandle出品的香薰蠟燭。除了一系列MiFFY精品外，更有竉物毛衣、Dazzleslim的美容產品。

即睇全部商品！

MiFFY x WAKE CUP 限量版掛耳咖啡包 HK$30/1包；HK$100/4包 日本製MiFFY便當盒 HK$ 98 日本製MiFFY食物密實膠盒 HK$90（橙色）；HK$60（黃色） MiFFY記憶棉腰枕 HK$250 MiFFY暖手攬枕 HK$320 MiFFY無線充電器連矽膠發光公仔 HK$198 MiFFY碎花裙公仔(左) HK$240；MiFFY衛衣公仔(右) HK$200 日本直送52cm MiFFY巨型公仔 HK$360 日本直送52cm MiFFY巨型公仔 HK$360 MiFFY手提小膠籃 HK$30/一個 MiFFY日本製骨瓷餐具套裝 HK$320 Miffy掛牆儲物袋 HK$140

新店8大限定福利 消費即送福袋

新店開張更有8大限定優惠，其中作任何消費即免費送100個限定福袋，包括MiFFY口罩套各兩個、小顏口罩兩隻、MiFFY多用途磨砂密實袋一隻、Dazzleslim高效保濕面膜一張，派完即止。

另外它們更推出多個特惠MiFFY產品加購優惠，包括以HK$5加購迷你磨砂密實袋，女士放於手袋作小間隔最為合適； HK$20加購萬用收納盒或長期大熱的藍色防水碎花手提袋（原價HK$68）；HK$80更可入手柔軟防滑地墊（原價HK$148），價格直接減半！

你好優物GoodieShopHK於觀塘apm開設首間門市 你好優物GoodieShopHK於觀塘apm開設首間門市 除了一系列MiFFY產品外，新店更加入毛孩新衣專區！

Goodie Shop專門店

地址：觀塘觀塘道創紀之城5417B號鋪

營業時間：上午11時至晚上9

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受