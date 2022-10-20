新店開張｜GoodieShopHK首間門市進駐apm 新店8大限定福利 免費送出100個福袋 MiFFY迷必去！

MiFFY迷朝聖之地正式登場！香港自家設計品牌你好優物GoodieShopHK於觀塘apm開設首間門市！搜羅逾百款生活好物，包括一系列荷蘭正版授權MiFFY產品，更有其他實用生活家品！

GoodieShopHK取得荷蘭正版授權，發售一系列MiFFY產品包括首度曝光的的MiFFY記憶棉腰枕及暖手攬枕、必收藏的特大MiFFY公仔及精緻的小餐具器皿。MiFFY更聯手多間本地小店推出充滿生活品味產品，包括人氣咖啡店WAKE CUP掛耳咖啡包，手作蠟燭品牌BeCandle出品的香薰蠟燭。除了一系列MiFFY精品外，更有竉物毛衣、Dazzleslim的美容產品。

新店 8 大限定福利 消費即送福袋

新店開張更有8大限定優惠，其中作任何消費即免費送100個限定福袋，包括MiFFY口罩套各兩個、小顏口罩兩隻、MiFFY多用途磨砂密實袋一隻、Dazzleslim高效保濕面膜一張，派完即止。

另外它們更推出多個特惠MiFFY產品加購優惠，包括以HK$5加購迷你磨砂密實袋，女士放於手袋作小間隔最為合適； HK$20加購萬用收納盒或長期大熱的藍色防水碎花手提袋（原價HK$68）；HK$80更可入手柔軟防滑地墊（原價HK$148），價格直接減半！