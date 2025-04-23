新店關注組｜中環日本燒肉餐廳Yakiniku Sho $490 A5和牛套餐食勻多款稀有部位

由日韓混血店主選址中環雲咸街開設的日本燒肉餐廳Yakiniku Sho，主打高性價比高級日本黑毛和牛Omakase，提供多個和牛稀有部位。特設兩款超值A5和牛豐盛套餐，$490起就食到13款日韓美食連飯，多達6款肉品。

A5和牛不同稀有部位 店主津川勝治具有經營親民燒肉餐廳的經驗，與東京肉類批發商建立了良好合作關係，能取得A5和牛不同的稀有部位。「Don't think “Yasu” 套餐」($490/位)，包含前菜、6款肉類、燒烤配菜、韓式料理及甜品，肉類有齊4款A5和牛不同稀有部位。如A5和牛的Misuji Briand，是牛隻上肩膀，近前三角肌的稀有部位，油花分布較多；輕蘸餐廳自家製的七味粉，更帶出牛肉的鮮味。A5和牛的Daisankaku Steak，是牛隻前腿大三角肌的部位，由於經常活動，肉質結實有彈性，油花比例相對少，適合喜歡較少油脂的食客，適合輕蘸日式芥末豉油，帶出微辛風味。



日食菜單結合韓國家常料理 A5和牛的Tougarashi，是牛隻前腿、俗稱「小菲力」的部位，油脂分布較平均，肉味濃郁，燒烤後蘸上自家製燒汁，微甜而不膩。A5和牛的Misuji，是牛隻前腿後側三頭肌的部位，肉質鮮美多汁，軟糯甘香。肉類還有美國優質和牛橫隔膜以及紅酒慢煮日本豬五花。 店主會將家常韓食comfort food如韓裔媽媽家鄉泡菜、秘製韓式沙律、辣豆腐泡菜湯、櫻花蝦青葱蒸蛋、韓國年糕，都放到餐單內，客人可嘗盡日、韓美食。結尾甜品奉上海鹽牛奶軟雪糕，鹹甜交融。



「Don't think“Sho”套餐」($790/位)則增多了新鮮和牛他他、澳洲和牛舌芯、刺身級北海道帆立貝、明太子松葉蟹蒸蛋及水冷麵。餐廳更提供清酒配對和牛服務，為饗宴帶來完整體驗。大家一於bookmark這家餐廳啦!

Yakiniku Sho 地址：中環雲咸街60號中央廣場地下3號舖

電話：2327 2233



