新店關注組｜中環最新阿根廷扒房Picanhas’ $38食鴨油炸薯條 必試自家乾式熟成黑安格斯

中環又有新扒房開業，阿根廷扒房Picanhas’選址中環蘇豪區伊利近街，主打一系列拉丁南美洲經典菜式，並由人氣平鐵牛扒餐廳Flat Iron Steak團隊匠心打造，質素絕對有保證！餐廳招牌貨是牛臀蓋扒，晚市菜單提供三款不同級別的牛臀蓋扒選擇，價錢非常親民，低至$228起，以後中環約會聚餐又多個選擇！

Picanhas’ 由前 Black Sheep Restaurants 南美裔大廚 Billy Otis 和 The Butchers Club、Flat Iron Steak 和 Steak King 創辦人 Johnny Glover主理，提供多款南美洲經典料理，食客可近距離觀賞大廚以開放式烤爐烹煮牛扒，店內香氣四溢，令人食慾大增！

3款牛臀蓋扒最平$228起

來到Picanhas’ 必試招牌牛臀蓋扒，晚市菜單有三款級別牛臀蓋扒供選擇，當中包括 200 日穀飼黑安格斯（$228）、自家乾式熟成黑安格斯（$268）或奢華的和牛 M9+（$348），每款均肉味濃郁且肉質軟嫩，同樣吸引。餐廳另供應適合二人分享的 1 公斤 T 骨牛扒（$1,098）和 1.2 公斤斧頭扒（$1,098），配三重脆薯條、新鮮沙律及自選醬汁。還有多款滋味漢堡及以 Josper 燒烤爐即叫即燒的各式串燒，重點推介意大利紅蝦串（$148）、乾式熟成牛肉串（$108）和西班牙香腸串（$108）。

小食方面，選擇非常豐富，有鴨油炸薯條（$38），佐以惹味的蒜泥蛋黃醬；傳統阿根廷地道小食慢燉牛肉餡餅（$88）和普羅沃萊塔芝士餡餅（$88），搭配阿根廷青醬和克里奧爾醬汁，充滿異國風情。阿根廷餡餅每天下午新鮮手工製作，並於晚市限定供應，數量有限，先到先得！其他滋味小食包括新鮮沙律（$48）、牛油青菜（$58）或充滿芝香的芝士通心粉（$98）。

Picanhas’

地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下

營業時間：週一至週四 中午 12 時至晚上 10 時；週五至週日 中午 12 時至晚上 11 時