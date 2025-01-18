新店關注組｜中環澳洲風扒房OMAROO Grill 主打濕式熟成昆士蘭牛扒

20年歷史扒房Wooloomooloo選址中環H QUEEN'S開設全新副線OMAROO Grill。

屹立香港20年澳洲風扒房Wooloomooloo，選址中環H QUEEN'S開設全新副線OMAROO Grill，擁有靚景靚裝，一邊俯瞰維多利亞港一邊歎澳洲牛扒，氣氛一流！

2 公斤重和牛斧頭扒 店名靈感源自澳洲原住民語言，「OMAROO」意指「美麗的風景」。新品牌走現代創新與正宗地道澳洲風味牛扒路線，獨特之處在於堅持使用濕式熟成技術，增強牛扒肉質的天然風味，保持肉質軟嫩。各款牛扒放於真空密封袋內熟成，讓酵素自然分解蛋白質，達致鮮嫩多汁入口即融。一班朋友來最啱點選來自昆士蘭的2公斤重和牛斧頭扒，牛隻經過350天穀飼，油花分布達到4至5級，具濃郁的肉香和柔嫩的質感。同樣來自昆士蘭的1公斤帶骨肉眼牛扒，採用帶骨切割方法，能將骨髓的香氣深深滲透進肉質之中，令牛扒風味更加深邃，肉質亦因油脂的滲透變得醇厚濃郁。

3 款獨特威靈頓 餐牌更提供多種牛扒優質部位，包括澳洲西部榖飼200天的西冷，肉香厚重，濃而不膩。昆士蘭肉眼油花分布密集，肉汁豐盈油香四溢。另有來自科羅拉多州杉河農場的USDA Prime美國極佳等級肉眼及西冷，肉香濃郁，肉質柔嫩。除了用澳洲草飼牛柳夾着鵝肝、雜菌松露醬和意式火腿的圓頂型威靈頓牛柳，也特製坊間少見的羊肉威靈頓，用酥皮包裹羊柳和雞肉慕絲，配搭羊奶芝士及迷迭香紅酒汁。素食版的香薯皮蒂維耶酥皮威靈頓，內有磨菇濃湯和格呂耶爾芝士，鮮香層遞而出。

精緻海鮮菜式 朋友不吃牛的大可選擇鵝肝鵪鶉胸肉、香煎帝王三文魚、智利海鱸琵琶蝦、三文魚他他配千層馬鈴薯、珍寶蟹餅、海鮮拼盤等，菜式精緻。最後來一道甜品芒果熱情果梳乎厘，肚皮大滿足！