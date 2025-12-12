新店關注組｜中環Kansai One關西一 最平$228起食A5和牛壽喜燒 打卡即送和牛赤身/指定飲品

中環全新壽喜燒專門店「Kansai One 關西一」近日正式開業，餐廳主打A5級黑毛和牛，提供3款不同和牛部位的套餐選擇，價錢最平$228起就能品嚐來自鹿兒島的「薩摩牛」，相當抵食！新張期間，顧客凡於新張期內追蹤及讚好「Kansai One 關西一」社交帳號及分享，即送和牛赤身或指定飲品，下文即睇介紹！

三款和牛套餐 餐廳供應3款不同部位的 A5和牛壽喜燒套餐，每款套餐均配搭「夢王蛋」，並同時備有兩款精緻前菜、時令野菜盛合、日本米飯或讚岐烏冬以及日式甜品，並設有120 克及180 克兩種份量選擇，滿足不同人的喜好。

價錢最平的是精品 A5 赤身壽喜燒套餐（$228/120 克；$258/180 克），特選前腿部位，既有赤身肉味濃郁的特色，同時兼備 A5 和牛的細膩軟嫩肉質，整體脂肪比例較低，口感豐腴卻不膩口。另外亦有人氣特選 A5 牛小排壽喜燒套餐（$258/120 克；$298/180 克），嚴選每隻牛只有兩枚的珍貴部位三角小排，肉味濃郁，食起來滿滿和牛油香，同時不失口感。而如果追求完美的霜降和牛，必試極上 A5 肉眼壽喜燒套餐（$298/120 克；$348/180 克），用上肉眼部位，油脂分布呈大理石花紋，肉質嫩滑，配搭香甜壽喜燒汁及夢王蛋，令人一試難忘。



開業優惠 打卡即送和牛赤身或指定飲品 為慶祝新店開業，顧客凡於新張期內追蹤及讚好「Kansai One 關西一」社交帳號及分享，即可免費享用 40 克 A5 和牛赤身或指定飲品一杯，包括美式咖啡、Sapporo 生啤或 Lemon Sour 一杯。優惠受條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢。



Kansai One關西一

地址： 香港中環荷李活道 26 號

營業時間： 上午 11 時 30 分至晚上 10 時（最後點餐時間為晚上 9 時 30 分）

訂座電話： 9275 7870

