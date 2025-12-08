新店關注組｜人氣抹茶品牌Matchali平安夜中環開業 必試綠茶蕎麥麵/抹茶拿鐵/酸種吐司

人氣抹茶品牌Matchali在灣仔月街開業以來，一直深受抹茶迷所喜愛，所有抹茶均由京都宇治的茶園採購，甘香醇厚。而中環新分店將將於12月24日在中環擺花街開幕，菜單巧妙融合品牌經典與獨家新品，亦有多款季節限定產品，包括白朱古力抹茶拿鐵、薑餅拿鐵、薄荷抹茶拿鐵等，絕對是冬日暖心之選！

Matchali中環新店登場

Matchali 中環擺花街新店將於12月24日平安夜正式登場，店舖供應多款限定新品，抹茶控絕對不能錯過！必試全新推出的香蕉蛋糕抹茶拿鐵（$63），以茶道級抹茶融合熟成香蕉的天然甜香，入口柔滑綿密，滿滿熱帶風情。而西班牙抹茶拿鐵（$58 起）則以絲滑煉奶襯托抹茶清幽茶韻，甜而不膩，絲滑順口，與高品質抹茶的微苦風味巧妙平衡。

輕食方面亦有兩款限定新品，抹茶乳清芝士．士多啤梨醬酸種吐司（$78），以鬆軟酸種麵包搭配清香檸檬皮與草莓果醬，味道清新細膩。抹茶穀麥乳酪（$88）則結合柚子蘋果烏龍果醬、穀麥、鮮果與可可豆碎，每一口都層次豐富。

聖誕將至，Matchali推出多款季節限定產品，全新節慶飲品系列價錢由$58起，包括白朱古力抹茶拿鐵、薑餅拿鐵、薄荷抹茶拿鐵等，心水推介新品蘋果批抹茶拿鐵，融合了自製香料蘋果批、綿密牛奶、抹茶與一抹肉桂，風味層次豐富。另外還可配搭品牌人氣餐點，例如溏心蛋牛油果酸種吐司（HK$95）、狐狸烏冬（HK$108）與綠茶蕎麥麵沙律（HK$115）等，飽肚又健康。