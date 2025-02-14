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2025-02-14 18:00:00

新店關注組｜人氣粵菜鋒膳大廚新搞作「發達叉燒」天然栗飼西班牙豚焦香juicy 絕襯豬油撈飯

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新店關注組｜人氣粵菜鋒膳大廚新搞作「發達叉燒」天然栗飼西班牙豚焦香juicy 絕襯豬油撈飯

新店關注組｜人氣粵菜鋒膳大廚新搞作「發達叉燒」天然栗飼西班牙豚焦香juicy 絕襯豬油撈飯

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人氣粵菜館「鋒膳」燒味大廚余燦達主理灣仔最新燒味飯店「發達叉燒」，店名有趣，以「高質不高價」為宗旨，炮製極致級叉燒、茅台醬油雞以及明爐燒鵝。
 

豬肉帶堅果香氣甜味

入行累積逾20年經驗的燒味大廚余燦達，與「鋒膳」老闆 Nansen自2006年起開始合作至今，多年來彼此建立了深厚情誼。今次開新店主打燒味，招牌叉燒精選來自西班牙的向日葵甘栗豚製作，豬隻以五穀、向日葵、栗子及橡果天然餵養，豬肉帶有堅果香氣和柔和的甜味，油脂分布極佳。塗上蜂蜜後放入太空燒烤爐烤製1.5小時，叉燒外層蜜汁焦香誘人，內裡肉汁juicy。
 

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「鋒膳」店主Nansen（左）與燒味大廚余燦達（右）合作逾廿年，今次再下一城大搞發達叉燒。 蜜汁叉燒（例牌$120）西班牙豚肉叉燒肉味帶甜以及堅果香氣，燒後蜜汁焦香，肉汁豐富。 叉燒燒鵝飯$80（轉豬油撈飯+$10）叉燒焦香帶甜，燒鵝皮脆肉嫩。

茅台醬油雞散發酒香

另一亮點茅台醬油雞，選用3斤重三黃雞，以頤和園御品醬油及王子茅台酒醃製40分鐘以上，師傅細心去骨拆肉，每塊雞肉也滑嫩入味。出菜時再噴上茅台酒，醬香以外帶出酒香層次。明爐燒鵝選用180日清遠黑鬃鵝，骨細肉嫩，以自家製醬料醃製，再用蘋果木燒製，啖啖皮脆肉嫩。

燒味醬料的靈魂之一50年歷史頤和園御品醬油，精選上等黃豆，經過9個月天然發酵，釋放黃豆深層鮮味與濃郁香氣。醬油色澤醇厚，香味悠長，帶有天然的甘甜與鮮味，能提升食材的本味。

茅台醬油雞飯$65 三黃雞肉嫩滑，醬汁醇厚濃郁鹹香入味，散發酒香。 明爐燒鵝1/4隻（上莊$160，下莊$190）選用180日清遠黑鬃鵝，骨細肉嫩，以自家製醬料醃製，再用蘋果木燒製，啖啖皮脆肉嫩。 四寶飯$80 有叉燒、醬油雞、脆皮燒鵝、原隻滷蛋，配上豆角肉碎等配菜及白飯。 頤和園御品醬油經過9個月天然發酵，釋放黃豆深層鮮味與濃郁香氣，能提升食材的本味。

$65起客飯全日供應

最性價比高之處是店內全日供應9款客飯，只需$65起就歎到茅台醬油雞飯、葱油煎肉餅飯等，每份客飯均附上例湯或飲品。大家更可升級吃手打風乾麵、米線或豬油撈飯，豬油自家煉製，每粒米飯都吸盡豬油的香潤，滋味不已。

晚市限定豐富一品煲，有齊雞腎、雞潤、雞腸、鴨血、豆卜、鴨肉等6款食材，配以自家熬製2小時以上的台山醬油滷水，濃郁入味，香氣撲鼻，吃罷暖笠笠。

 

滑蛋叉燒飯$70 半肥瘦蜜汁叉燒啖啖肉，炒蛋滑嫩。 葱油肉餅煎蛋飯$65 肉餅以新鮮馬蹄、洋葱、冬菇、薯仔與豚肉搓成，肉香混合蔬菜的鮮甜。白飯佐以自製葱油更香口。 發達雞鴨一品煲（堂食$280，外賣$350）有雞腎、雞潤、雞腸、鴨血、豆卜、鴨肉等，配自家熬製台山醬油滷水，濃郁入味。 灣仔新店以西班牙的向日葵甘栗豚叉燒做主打。

發達叉燒 FAT J Char Siu

地址：灣仔蘭杜街2號地下2號舖
電話：9028 9925
營業時間：12nn-9pm
人均消費：$100-$200
 

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