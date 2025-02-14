新店關注組｜人氣粵菜鋒膳大廚新搞作「發達叉燒」天然栗飼西班牙豚焦香juicy 絕襯豬油撈飯

人氣粵菜館「鋒膳」燒味大廚余燦達主理灣仔最新燒味飯店「發達叉燒」，店名有趣，以「高質不高價」為宗旨，炮製極致級叉燒、茅台醬油雞以及明爐燒鵝。

入行累積逾20年經驗的燒味大廚余燦達，與「鋒膳」老闆 Nansen自2006年起開始合作至今，多年來彼此建立了深厚情誼。今次開新店主打燒味，招牌叉燒精選來自西班牙的向日葵甘栗豚製作，豬隻以五穀、向日葵、栗子及橡果天然餵養，豬肉帶有堅果香氣和柔和的甜味，油脂分布極佳。塗上蜂蜜後放入太空燒烤爐烤製1.5小時，叉燒外層蜜汁焦香誘人，內裡肉汁juicy。

茅台醬油雞散發酒香

另一亮點茅台醬油雞，選用3斤重三黃雞，以頤和園御品醬油及王子茅台酒醃製40分鐘以上，師傅細心去骨拆肉，每塊雞肉也滑嫩入味。出菜時再噴上茅台酒，醬香以外帶出酒香層次。明爐燒鵝選用180日清遠黑鬃鵝，骨細肉嫩，以自家製醬料醃製，再用蘋果木燒製，啖啖皮脆肉嫩。

燒味醬料的靈魂之一50年歷史頤和園御品醬油，精選上等黃豆，經過9個月天然發酵，釋放黃豆深層鮮味與濃郁香氣。醬油色澤醇厚，香味悠長，帶有天然的甘甜與鮮味，能提升食材的本味。