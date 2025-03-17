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生活
2025-03-17 12:00:00

新店關注組｜俄羅斯超市「俄有貨」旺角開業 實試$28雜莓開心果朱古力+$38芝士煙熏香腸

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新店關注組｜俄羅斯超市「俄有貨」旺角開業 實試$28雜莓開心果朱古力+$38芝士煙熏香腸

新店關注組｜俄羅斯超市「俄有貨」旺角開業 實試$28雜莓開心果朱古力+$38芝士煙熏香腸

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俄羅斯超市「俄有貨」進軍旺角西洋菜南街，現已開業。舖頭標榜「俄羅斯國家館」，產品在俄羅斯製造，獲官方授權，香港獨家發售。開業第二日正值周日，吸引不少好奇途人參觀。

俄羅斯超市進軍旺角西洋菜南街。 超市擺放了黑熊點綴。 超市牆上印上代表俄羅斯的圖案。 店內放了俄羅斯娃娃作裝飾。 店內放了俄羅斯娃娃作裝飾。 新開業吸引不少途人入來，不過睇多過買。

特多朱古力選擇

超市格局頗似俄羅斯版Big C，食品主要發售俄羅斯鱘魚子醬、朱古力、一系列即食煙熏香腸、煙熏火腿片、糖果及烈酒。朱古力款式較多，有Bucheron品牌的開心果、原創榛子黑朱古力、薑花粉矢車菊金盞花瓣朱古力、藏紅花矢車菊花瓣焦糖牛奶朱古力等，100克排裝朱古力最平由$28起。記者購買了價值$28的蔓越莓草莓開心果72%黑朱古力，朱古力鋪滿開心果碎、蔓越莓及士多啤梨果乾，有咬口感，味道不過不失，可可的滑度及香醇韻味卻不及法國、瑞士及比利時朱古力。

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蔓越莓草莓開心果72%黑朱古力$28 蔓越莓草莓開心果72%黑朱古力$28 夾雜開心果碎、蔓越莓及草莓果乾，口感算豐富，不太甜，帶可可甘味，朱古力質地較粗糙，不及法國及瑞士朱古力般幼滑香醇。 香蕉共和國香蕉巧克力糖$21 列米特卡巴諾斯起司煙熏香腸$38 豬肉混雞肉腸的芝士味、鹹度與煙熏味均比坊間其他香腸溫和，質感挺身。 列米特卡巴諾斯起司煙熏香腸是豬肉混雞肉腸，芝士味、鹹度與煙熏味均比坊間其他香腸溫和，質感挺身。

4L級熟俄羅斯帝王蟹腳

記者也購買了售價$38的列米特卡巴諾斯起司煙熏香腸一試，香腸由豬肉、雞胸肉、雞腿肉組成，加入辣椒及肉豆蔻調味，香料味比芝士味突出，香腸硬身而不死實，鹹度與煙熏味比坊間其他香腸溫和。急凍櫃陳列4L級熟俄羅斯帝王蟹腳，定價$888

超市也發售俄羅斯的營養補充劑、沐浴、洗髮、護膚產品。護理產品多款用上食材作為成份，如牛蒡修護洗頭水、雞蛋護髮素、柑橘木瓜二合一洗護髮露、芒果沐浴劑，平均七、八十多元。店員透露一個星期後會返更多貨品。

俄羅斯鱘魚子醬20克$299 列米特煙熏火腿片$45 4L級熟俄羅斯帝王蟹腳$888 俄羅斯烈酒 護理產品多款用上生果作為成份。

俄有貨

地址：旺角西洋菜南街3436號地下

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