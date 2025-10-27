新店關注組｜全日本最難預約炭火烤雞串燒店師弟TORIKAZE進軍中環

在日本備受推崇的燒鳥大師池川義輝(Yoshiteru Ikegawa)，旗下的餐廳被譽為「全日本最難預約的烤雞串店」，一座難求。今次進軍香港，選址中環開設姊妹店TORIKAZE，帶來日系地道烤雞美食。



京都、紐約獲米芝蓮一星 創辦人池川義輝懷著「一生一串」（一輩子至少要吃一次）的信念，每一串的串燒採用日本備長炭配合精準火候烤製，給食客獨一無二的體驗。旗下Torishiki ICHIMON集團共有13間烤雞串餐廳，遍布日本及海外包括紐約和上海。京都的Torisaki、紐約的Torien均摘下米芝蓮一星，Toriyaki Ohana則為米芝蓮推薦餐廳。今次進軍香港夥拍本地餐飲集團開設TORIKAZE，委派日籍主廚松井亮駐店坐鎮，把關出品，保持水準。



紀州備長炭烤串燒 大家坐在可容納16位客人的 U 形吧台，可欣賞廚師的燒烤技藝。香港店沿用紀州備長炭烤製串燒，讓食物吸收誘人炭香。精心設計的午餐(由$350至$480)，有以雞肉為主的親子丼、七味烤雞肉飯、雞湯素麵等，菜式會根據季節變化而有所不同。

食盡三黃雞不同部位 晚餐的「廚師發辦」(每位$780)，可吃勻本地新鮮三黃雞不同部位，包括雞胸肉、裡肌肉、雞頸、雞翼、雞腿、雞胗、雞心、雞肝、雞尾以及自家製「tsukune」肉丸，分別以鹽燒及汁燒。每一個部位經過特別處理，展現狂野炭火中不失細膩的風味。一系列時令蔬菜、從日本進口內臟炮製的美食，帶來精彩的「廚師發辦」體驗。晚餐亦供應精選單點串燒、濃郁雞湯、特色蓋飯、烤雞拉麵等，讓客人依照喜好自選心水雞肉料理。

