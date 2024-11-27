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2024-11-27 18:00:00

新店關注組｜哈利波特Pop up Store登陸又一城 發售500款日本直送主題商品 搶先睇打卡位/特別商品

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新店關注組｜哈利波特Pop up Store登陸又一城 發售500款日本直送主題商品 搶先睇打卡位/特別商品
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1129日至明年22日，「Harry Potter-Mahou Dokoro」期間限定店登陸香港又一城，發售超過500款日本直送哈利波特主題商品，並設有多個打卡位，各位麻瓜可以任影電影中經典的九又四分之三月台及分類帽。商品當中最為吸睛必屬朱古力蛙音樂盒及咒語聲控魔杖，只要說出指定魔咒，音樂盒便會有神奇效果。凡於活動期間穿著或配戴任何哈利波特主題商品親臨現場，即可免費獲贈「Harry PotterMahou Dokoro」香港限定貼紙1張。以下即睇有咩特別商品啦！ 

「Harry Potter-Mahou Dokoro」期間限定店快閃九龍塘又一城！

多款主題特色商品

此次pop up store為各位麻瓜及巫師帶來超過500款日本直送哈利波特主題商品，涵蓋飾物、服裝及家品等。當中最為吸睛必屬朱古力蛙音樂盒及咒語聲控魔杖，只要對著魔杖說出指定魔咒，音樂盒就會自動打開播放音樂，甚至連朱古力蛙也會自動彈出。

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不同打卡位任影

現場設有哈利波特經典的九又四分之三月台及分類帽，各位麻瓜不妨穿著哈利波特主題衣服到場打卡，便能獲贈香港限定貼紙一張！

九又四分之三月台

分類帽

Harry Potter-Mahou Dokoro」期間限定店 詳情：

地址：九龍塘達之路又一城MTR層02號舖

日期：11月29日至2025年2月2日

營業時間：11：00至21：00

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