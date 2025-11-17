新店關注組｜地中海餐廳Carmela 自家製薯仔芝士撒丁尼亞餃子

由中東菜餐廳FRANCIS與FRANCIS West團隊打造全新地中海餐廳Carmela，選取新鮮食材炮製現代南地中海料理，坊間少有的撒丁尼亞餃子、酸種普羅旺斯麵包、翠玉瓜花都可以食到，讓大家體驗風格輕鬆寫意的地中海風情。



蒜香鼠尾草酸種普羅旺斯麵包 餐廳Carmela店名源自希伯來文，意指「花園」或「葡萄園」，旨在以海洋與田園風味為首，地中海料理平實不花巧，用料簡單，著重食材新鮮本味，純粹以橄欖油、小麥與香草入饌，帶出陽光田園氣息。每道菜式皆各具特色，晚餐先以蒜香鼠尾草酸種普羅旺斯麵包帶來飄香的溫暖，麵包內滿佈氣孔，柔軟蓬鬆，塗上浸了新鮮香草的特級初榨橄欖油，散發香草的自然芳香。加上三文魚子點綴的鯖魚蓉鹽漬魚子醬，海洋精華濃縮，鹹甜交織刺激胃口。焗意大利乳清芝士溫潤細膩，佐以發酵辣椒、蜂蜜及新鮮奧勒岡，辣意與花香交融，展現出層次豐富的新鮮感。

烤翠玉瓜花釀忌廉芝士醃檸檬 賣相漂亮的烤翠玉瓜花，內餡釀入忌廉芝士與醃檸檬，酥香與清爽並重。煙燻沙甸魚搭配番茄與橄欖油，鹹香中流露甘甜。充滿海岸風味的加利西亞八爪魚，佐以白豆，組合輕盈。吞拿魚魚生搭配卡拉馬塔橄欖、香橙，辣根和醃芥蘭頭，風味清新。必試餐廳的自家製意粉，撒丁尼亞餃子以薯仔、牛奶芝士、迷迭香作飽滿餡料，淋上檸檬牛油帶出光澤及清新芳香。主菜羊肩肉配以鷹嘴豆餅、茄子忌廉、開心果莎莎青醬，風味細膩。

香草欖油調製雞尾酒 嗜酒的不妨配杯地中海風情雞尾酒，Olive Oil Martini由特級初榨橄欖油與橙皮浸泡的伏特加調製而成；Thyme After Thyme是瑪格麗特的基調上再加入粉紅胡椒、百里香與奧勒岡，增添優雅辛香。店內的咖啡由Coffeelin提供，嚴選意大利烘焙商Torrefazione Il Griso咖啡豆拼配而成的招牌配方「La Storica 1991」，配襯地中海菜料理更添寫意感覺。

Carmela 地址：中環德輔道中 173 號南豐大廈地下 G06 號舖

電話及WhatsApp：9489 9212

營業時間：

星期一至五：上午 11 時 30 分至晚上 11 時

星期六及日：下午 5 時至晚上 11 時

午餐供應時間：星期一至五上午 11 時 30 分至下午 3 時（11 月 20 日開放午市）

網上預訂

