新店關注組｜太古海遊膳親民價壽司低至$16/件 $288 Omakase全天候供應

「燈籠滷味」背後餐飲集團繼銅鑼灣開設「禾日」料理之後，再大舉進軍太古城連開兩間全新日食餐廳，主打日式家庭料理的「野間料理」以及居酒屋「海遊膳」，將於10月31日正式開業。兩間同樣走親民價路線，後者打破傳統Omakase門檻，廚師發辦最抵$288，單點壽司$16/件起，難得全日供應，連星期六、日價錢都不變。



吞拿魚稀有部位配淡雪鹽 「海遊膳」主攻職人手握壽司及串燒，讓客人體驗「自由發辦」的樂趣。單點餐牌提供超過40款壽司、多達20款時令刺身以及數十款即點即燒串燒，以現代摩登、創意玩味方式演繹。推介招牌遊・三味盛結合3款各3層組合的壽司，包括牡丹蝦三層(北海道牡丹蝦、燒蝦膏、黑魚子)；赤蝦三層(北海道海膽、原隻赤蝦醬油漬、碎吞拿魚腩)；帆立貝三層(北海道海膽、帆立貝、三文魚子)，入口層次豐富，海洋旨味層層遞進。 大家也必試淡雪鹽吞拿魚腩稀有部位壽司，店內每日限定供應拖羅、吞拿魚鮫腩、吞拿魚背頂肉等稀有部位，輕灑天然不死鹹的淡雪鹽，突顯魚肉的鮮甜與油脂的豐潤，餘韻悠長，展現低調而極致的旨味。

北海道七星米軟硬度適中 想體驗儀式感的就要坐在壽司吧枱試試Omakase，師傅手握壽司逐件奉上。最抵首選上・廚師發辦十一品($288)，包括七貫壽司、沙律、茶碗蒸、湯及甜品。訪問當日壽司款式有北海道帶子配柚子胡椒、真鯛配三星漬、中拖羅配黑魚子、火炙鰹魚配薑蓉、芝麻穴子、比目魚邊配辣蘿蔔蓉、赤蝦配蝦膏。味道清淡、肉質細嫩的海產佐以鹹香或濃郁的調味料，互相拼湊平衡不單調。其他兩個價目的Omakase，分別為上・廚師發辦十四品($388)及豪華・廚師發辦十六品($498)，均比坊間平一大截。 用料卻不輸蝕，時令海產從九州或北海道運來，只是沒有採用高成本的熟成魚技術，避免將成本轉嫁至定價上。壽司米嚴選北海道七星米，圓身飽滿，泛光澤，軟硬度適中，富有飯味。混合赤醋及白菊醋打飯，酸度輕柔，手握的力度恰到好處。

爽脆阿波尾酢橘雞腎串 餐廳另一焦點燒物，推介啖啖爽脆的阿波尾酢橘雞腎串、香口脆嫩的雞皮紫蘇蝦卷、肉味甘香的北海道豚肉白蔥串等。坐在卡位柯打6串會以日式火爐盛載，保持暖意。部分精選串燒搭配自選醬汁，如檸檬鹽燒、京蔥醬油、照燒、岩鹽燒醬油或柚子胡椒，由客人自定個人化口味燒物。午市套餐$128起，可選擇多款熟食及烤物定食，如豚肉生薑燒定食、岩鹽燒醬油・厚切燒牛舌芯定食等，同樣實惠。

餐廳設有大型酒櫃，陳列多款日本直送清酒、燒酎及果酒，每款附有風味描述，大家可自由挑選心水酒品，享受微醺時光。

