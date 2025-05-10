新店關注組｜奧海城港式甜品店「糖糛」新開張半價優惠

由前米芝蓮甜品主理人開設的奧海城全新港式甜品店「糖糛」，主打「冰、糊、燉、撈」四大主題甜品，經典創意兼備。新開張特設優惠，由即日起至5月11日，食客出示讚好或追蹤「糖糛」Facbook及Instagram，入座即享全日半價優惠，優惠於母親節當日也適用。

印尼椰糖班蘭提取甜味

店內選用每日由農場直送的新鮮水果，精挑細選世界各地食材如泰國金枕頭榴蓮、菲律賓呂宋芒、雲南野生老樹桃膠、日本北海道3.7牛奶。膩予甜味的糖漿以印尼椰子糖為基底，配合雲南老冰糖及越南班蘭葉慢火熬製而成，調出適中甜味。

「冰」類招牌特純榴蓮冰，採用泰國東部果園的金枕頭榴蓮，果肉金黃口味濃郁，加入香濃牛奶打成細密冰沙，入口綿滑。香滑芒果冰嚴選菲律賓空運的呂宋芒，手工慢製成綿密果茸，果香特濃。其他人氣之選有龍眼椰果冰、士多啤梨冰，款款冰爽果香鮮甜。

