新店關注組｜奧海城港式甜品店「糖糛」新開張半價優惠

由前米芝蓮甜品主理人開設的奧海城全新港式甜品店「糖糛」，主打「冰、糊、燉、撈」四大主題甜品，經典創意兼備。新開張特設優惠，由即日起至5月11日，食客出示讚好或追蹤「糖糛」Facbook及Instagram，入座即享全日半價優惠，優惠於母親節當日也適用。
印尼椰糖班蘭提取甜味
店內選用每日由農場直送的新鮮水果，精挑細選世界各地食材如泰國金枕頭榴蓮、菲律賓呂宋芒、雲南野生老樹桃膠、日本北海道3.7牛奶。膩予甜味的糖漿以印尼椰子糖為基底，配合雲南老冰糖及越南班蘭葉慢火熬製而成，調出適中甜味。
「冰」類招牌特純榴蓮冰，採用泰國東部果園的金枕頭榴蓮，果肉金黃口味濃郁，加入香濃牛奶打成細密冰沙，入口綿滑。香滑芒果冰嚴選菲律賓空運的呂宋芒，手工慢製成綿密果茸，果香特濃。其他人氣之選有龍眼椰果冰、士多啤梨冰，款款冰爽果香鮮甜。
「糊」類嚴選上等食材，以溫火烘香打碎磨糊，沒有添加任何化學成分及香精。陳皮紅豆沙、蛋白杏仁露、生磨芝麻糊等，綿密不膩，滋潤養生。
「燉」類選取新鮮食材每日慢火現燉，必試椰皇蛋白燉桃膠，原盅椰皇與新鮮蛋白經輕柔攪拌後蒸燉，蛋白清香潤滑。燉湯推介花膠烏雞燉椰皇，燉湯款式每日不同，限量供應。
「撈」類以100%水果打漿秘製汁底，水果新鮮度十足，榴蓮飄香、楊枝甘撈、龍吐珠撈起等，果肉綿密細滑，配Q彈的西米，相當冰涼消暑。
糖糛
地址：九龍大角嘴海泓道1號奧海城三期G 28鋪
電話：2336 3233
營業時間：12nn-11pm
備註：開業半價優惠由即日起至5月11日，只須向店員出示已讚好/追蹤糖糛Facbook及Instagram便可。