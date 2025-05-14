新店關注組｜實試中環人氣巴黎小酒館Jean-Pierre 必食嫩滑法式烤雞＋魔鬼蛋

愛吃法國菜的讀者多個好去處！記者發現中環PMQ附近必列者士街有間巴黎小酒館Jean-Pierre進駐，無論裝潢、氣氛、菜式都非常法國，客人仿如置身於巴黎當地的bistro一樣！前晚來聚餐，全場坐滿食客，氣氛相當熱鬧。 文：Vera Gee

全法籍店員熱情招待 餐廳的店名Jean-Pierre，源自Black Sheep餐飲集團創辦人之一、執行董事Marc Hofmann的已故父親，喜歡講故事，也講究生活享受，令Marc的童年回憶滿載美食盛宴與歡笑聲，開設這家餐廳希望客人體驗地道的法國飲食文化及享受法式生活。餐廳擺放著Jean-Pierre的珍貴收藏，襯托酒紅色天鵝絨座椅，配合幽暗燈光及法國歡樂風格的音樂，加上全法籍店員掛上笑容的熱情招待，法蘭西風情濃烈得很！



手切法國優質牛肉做他他

餐廳由法籍主廚John Troupis掌舵，過去與行政主廚Matthew Kirkley於同集團的米芝蓮一星法國餐廳Belon並肩合作，為這家餐廳帶來經典地道法國菜式，跟Belon的摩登新派風格不同。頭盤推介牛肉他他，採用法國產以優質馳名的Aquitaine肉牛手切而成，肉質十分嫩滑。經典小吃法式魔鬼蛋，綴上自家調校、唧花的香蒜蛋黃醬、Espelette法國紅辣椒粉、脆煙肉碎及蝦夷蔥，微辛香口滋味。其歷史比法郎還要悠久，不論甚麼年代，長年均以半顆一歐羅的價格供應給食客。



本地三黃雞鮮美嫩滑多汁

招牌菜頭號推介烤雞，選用了本地肉質鮮美的三黃雞，釀了法式磨菇醬、龍蒿與菠菜，烤熟後淋上濃縮雞汁。雞肉鎖著肉汁，肉質肥美相當之嫩滑；雞汁充滿鮮味精華，此道菜做得很出色！估不到餐單竟然有手工Gnocchi Parisienne（巴黎人的薯糰丸子），咬下如麻糬般柔軟QQ，配上甘香的摩利菌忌廉汁及清爽甘甜的露筍，很開胃！伴菜必試法國傳奇名廚Pierre Koffmann的薯條，薯味濃，薯條堅挺脆口，令大家都吃得開懷，欲罷不能！



慶生唱生日歌

甜品頭號推介Mousse Au Chocolat（朱古力慕絲），用上80%法國朱古力製成，朱古力味特濃又香純，帶可可餘韻，打得勁幼滑，輕盈不膩。加上薄朱古力脆片，增添脆口感。傳統法國甜點Baba au Rhum（冧酒巴巴），即蛋糕索滿冧酒，佐以日本士多啤梨及經過調味的鮮忌廉，蛋糕濕潤啖啖嘗到酒香。記者見不少客人生日，幾個店員捧著泡芙甜品碟綴以煙花蠟燭，唱著生日歌，氣氛極佳。而且菜式分量適合大家分享，約三五知己來慶生一定開心！

