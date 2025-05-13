新店關注組｜實試中環米蘭菜餐廳Primo Posto 必試炸小牛扒＋自製南瓜薯仔丸子

香港主打米蘭菜餐廳不算多，最近就有一家由意籍大廚掌舵的意大利米蘭風情餐廳進駐中環善慶街，氣氛親切不拘束，更將當地文化習俗帶來，留傳客人只要臨走前沿著米蘭公牛投射圖案順時針轉三圈，便會帶來好運！



意籍大廚掌舵 餐廳新開業暫時只開晚市，記者上星期三晚前來試試，現場客人坐滿九成，加上店員待客熱情充滿活力，氣氛一片熱鬧。場內燈光昏暗配上悠揚音樂，令人感覺輕鬆愉快。大廚Gabriele來自佛羅倫斯，曾在米蘭生活，擅長北意菜。來港兩年曾於米芝蓮星級餐廳掌廚，控制火候到位。他精心設計的菜單不旨在追趕潮流，風格平實不矯揉造作。餐前小吃奉上Polenta Chips（用玉米粉做的脆片），口感似印尼蝦片，較nachos鬆脆，粟米味明顯。大廚為我預備了前菜酸種Bruschetta（烤麵包），佐以鹽醃銀魚柳、Ricotta芝士、DOC 水牛芝士、番茄莎莎、新鮮與油封番茄及羅勒，入口豐富鮮味。



米蘭式連骨小牛扒鮮嫩多汁 大廚接著獻上Pumpkin Gnocchi（南瓜薯仔丸子），用了南瓜和馬鈴薯自製成糰子，南瓜味清甜，口感柔韌QQ，即使配上巴馬芝士汁、烤松子仁及鼠尾草，沒一般薯糰丸子般厚膩。主菜推介米蘭式連骨小牛扒，店員席前打開銅金色圓拱形蓋子，相當有儀式感。大大塊的意大利產小牛肉扒，炸至外層金黃酥脆，內裡保持鮮嫩多汁，展現出米蘭料理的奢華與優雅。自選伴菜刨成薄片的茴香、橙、西芹沙律，清甜甘爽，與滿口肉感的小牛扒作個平衡。

最後甜品環節，大廚捧著一盤Tiramisu為我和友人分成兩份。家庭式Tiramisu，芝士柔滑，酒香與咖啡味均勻，手指餅分明。客人不妨配餐廳精選的意大利餐酒，記者反而喝杯不含酒精加入意大利梳打沖調的甜爽特飲。喜愛吃意菜的讀者可以一試！



Primo Posto Ristoro 地址：中環善慶街9號

營業時間：

餐前酒供應時間：星期一至日下午5時至凌晨

晚餐供應時間：星期一至日晚上6時至凌晨

預約：按此