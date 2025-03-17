新店關注組｜實試前杜拜皇室御廚印度餐廳Spice Bazaar 南印鹽酥雞/自家製芝士/羊膝香料飯

2月中旬尖沙咀寶勒巷有間充滿異國風情的印度餐廳Spice Bazaar新開業，聯合創辦人兼行政總廚 Balram Yadav曾任杜拜皇室御廚，採用現代烹飪手法，保留印度地區美食樸實與濃郁的風味。記者以客人身份來個親身體驗！

文:Vera Gee



總廚入行超過30年 行政總廚 Balram Yadav入行超過30年，曾擔任杜拜皇室的御廚長達四年，其後移居香港，先後在中環老字號Jashan、米芝蓮星級New Punjab Club、 Leela等著名印度餐廳工作。餐廳拍擋Imran Khaleel也擁有超過20年國際酒店及高級餐飲營運經驗，在2023年開設黎巴嫩餐廳 Rue Du Liban，周末經常滿座。Imran的家鄉位於印度南部海得拉巴(Hyderabad)，將地道的家鄉佳餚帶來新店。

海得拉巴風味羊膝香料飯 海得拉巴美食運用草本植物及香料見稱，深受Mughlai王朝、波斯及傳統南印度風味影響，大家來到必吃海得拉巴慢煮羊膝香料飯，香料飯加入荳蔻、丁香、肉桂、番紅花，加上羊膝，放置在傳統不鏽鋼鍋內，鋪上麵糰密封蒸煮，令各種材料的香氣與印度米飯融合，每一口飯都充滿香料的幽香；羊膝十分嫩滑，入味不羶，令人停不了口。

印度南部香口鹽酥雞 開胃前菜的靈感源自印度街頭小吃，記者推介印度南部的經典名菜印度鹽酥雞，去骨雞肉以特調香料醃製後油炸，再加入辣椒、咖喱葉與大蒜調味，上碟前灑上紅石榴，炸雞惹味，香料香氣紛陳，呈現甜、鹹、蒜香及微辛香。



烤自家製印度芝士 印度菜馳名泥爐Tandoori燒烤的菜式，這裡的香烤酸辣醬印度芝士是用新鮮牛奶自製而成，再加入香料醃製，並燒烤至表面略帶焦香，帶輕淡煙燻香氣，咬下頗有豆腐的質感。烤羊架及黑胡椒炭烤雞肉均香料入味而肉質細嫩多汁，看出廚師控制火喉得宜。自家製印度烤餅有黑松露芝士、辣椒油芝麻、改良版的乾果椰子烤餅，烤餅散發新鮮的麵糰香氣及鮮活的柔韌性。伊朗三角餃、咖喱角等也是在廚房由搓揉麵糰開始自家手工製作，吃下天然酥脆。



皇室經典咖喱青辣椒 菜單的咖喱選擇多元化，舊德里牛油咖喱雞源於1950年代的德里，炭烤雞肉搭配以香料、酥油及番茄調製而成的濃郁咖哩醬，濃稠厚滑creamy，混合番茄的微酸及煙燻香味。花生芝麻咖喱燉煮青辣椒源自海得拉巴皇室廚房的經典菜式，將青辣椒放入濃郁醬汁中燉煮，醬汁由烤花生、芝麻、椰子、羅望子及混合香料調成，帶酸辣與堅果香味，青辣椒散發清新bb辣。



新派印度風西多士 最後壓軸甜品不妨試試新派版印度風西多士，選用布里歐麵包，外脆內軟，配上雪糕、紅桑子、開心果雜果仁碎及鮮椰絲，演繹有新意。玫瑰蜜炸奶球賣相如泡芙，用印度經典炸甜點，淋上玫瑰豆蔻糖漿，將炸奶球切開一半，中間釀入雪糕，一熱一冷，滿口印度風味。餐碟及杯子均是優雅花紋圖案，女客人吃印度菜特別賞心悅目。

Spice Bazaar 地址:尖沙咀寶勒巷10 號10 Prat 大廈4 樓

電話:3422 8588

營業時間:中午12時至下午3時；下午6時至11時30分