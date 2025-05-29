新店關注組｜實試旺角注目餐廳Ros Jad 泰國鐵人主廚冠軍得獎打拋飯

最近泰式Krapow打拋飯專門店Ros Jad進駐旺角女人街，由2025年泰國鐵人主廚冠軍Chef Gigg Kamol主理，引起網民注目，早前更有客人排隊等了一個半小時才能入座。記者一於以普通客人身份來光顧，實試招牌打拋飯出品水準！

實試特級臘腸皮蛋打拋飯 店子小小，門面粉紅色裝潢，門口掛上一串辣椒頗突出。店內設有一張長枱以及三張二人卡位，能容納十多個客人。記者坐下不久，即被廚房傳來的炒鑊火氣嗆到咳嗽了兩三下。餐牌有六款不同配搭的打拋飯（炒豬肉碎煎蛋飯），有經典泰式、特級膶腸、特級臘腸、皮蛋等，亦有招牌煎蛋打拋慢燉牛面頰飯、炒金邊粉等，由$84起。記者柯打了特級臘腸皮蛋打拋飯試試，店員主動詢問要不要再額外加多一隻蛋，記者回答一隻蛋已足夠。

每口嘗到辣勁 奉上時，飯上放上一塊煎得「靚仔」的燶邊煎蛋，蛋白嫩滑，用匙羹戳破蛋黃即流心。豬肉碎夾離了辣椒碎，還有兩條青辣椒。豬肉碎炒得乾爽，有鑊氣，均勻吸收了泰國辣椒及香料的辛香，甚具辣勁，吃得辣的記者尚能接受，撈飯吃挺惹味。但拉過油的皮蛋與臘腸比較乾柴，久缺原本應有的甘香，臘腸較韌需要點牙力咀嚼。坐在旁邊的男女食客對話中透露「好辣，食唔到！」結帳離座時食剩一些豬肉碎和飯。然而餐牌菜名旁邊沒有清楚註明辣度，不嗜辣的客人未必知道出品原來是辣的。

甜味特飲解辣 當日飲品餐牌尚未弄好，店員口頭推介有班蘭、士多啤梨奶等凍飲，記者選擇了後者，其甜味能解除舌頭上留下的辣勁。最後埋單$122，以泰國平民美食來說不算便宜！下次光顧可以走皮蛋走臘腸。