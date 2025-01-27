新店關注組｜尖咀爆場60年代韓國風味火桶燒烤 記者實試$68大邱炭烤豬肉套餐

老字號新世界韓國食品公司早於30年前，在尖沙咀有「韓國街」之稱的金巴利街紮根，其後發展出不同品牌。最近返回發跡地金巴利街，拓展香港首家重現韓國60 年代火桶炭烤的餐廳，以源自韓國 60 年代流行的滾桶燒烤爐具「火桶」作為店名，特別從韓國空運此火桶燒烤滾筒機，帶來韓國傳統火桶燒肉風味，$68起就歎到招牌大邱炭烤豬肉！ 文、攝：Vera Gee

套餐連 2 款小菜 將韓國傳統的火桶燒肉引入香港，並成功開業，過程繁瑣艱難。食材在韓國工場醃製，再交由韓國廚師處理烤肉，客人可以全程傾偈，不用全神貫注燒肉。 記者以客人身份，上星期三12時45分來了「火桶」試午餐，不消5分鐘全場滿座，門口站著8至10個人排隊。餐廳走高CP值韓食店路線，餐牌主要提供定食套餐，有招牌大邱炭烤豬肉($68)、韓式炭烤豬小排($68)、韓式秘汁LA牛小排($108)，豬肉類有原味或辣味選擇，套餐均附上白飯及2款小菜。另加$20白飯可升級改為水冷麵、拌冷麵、烏冬或泡菜烏冬。餐牌亦備有一系列鍋物，如韓式豬大骨湯、豬肉泡菜鍋、韓式牛排骨湯、牛五花肉大醬湯。

肉邊焦脆肉汁豐富 份量大大碟的招牌大邱炭烤豬肉，以火桶燒烤滾筒機烹調，每塊豬肉吸收了香濃肉汁的香味，醬汁鹹甜度剛好，肉質軟嫩不乾柴，肉邊微焦脆，送飯開胃。記者另加$15加購蔬菜盤，包著烤豬肉吃更感清爽平衡。炭烤豬肉更有其他配搭選擇，如拌飯或泡菜炒飯。同事吃豬肉泡菜鍋，典型韓系泡菜湯帶辛口風味，泡菜比較多，豬肉片卻只有薄薄兩片，肉量不滿足。套餐附上的泡菜仍保持爽口，剛好入味，風味地道。相對之下，$68的烤大邱炭烤豬肉最穩陣最抵食！

1 人前快捷懶人烤肉 店舖小小，盡用空間擺放座位，故此比較擠迫。店員見記者拿著大大個背包，主動遞上椅子讓我放上背包，服務算周到。另一邊靠牆設有一排單丁座位，啱晒獨自吃飯一族。想吃簡單快捷的懶人烤肉，這店可以一試！

火桶 地址：尖沙咀金巴利道3B號地舖 電話：8402 8726 營業時間：12nn-3pm，5pm-9pm