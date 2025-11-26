新店關注組｜尖沙咀新開韓國菜Samkeoli全單8折 午市$78起 打卡必食蛤蜊火鍋配全雞

尖沙咀最近新開韓國餐廳Samkeoli，餐廳名字意思為「三味交匯」，靈感源自韓國料理的三大基石：海鮮、牛肉與豬肉，招牌菜是豐盛的蛤蜊火鍋，一鍋齊集蜆肉、多種海鮮與時蔬，每一口都香濃滿足。餐廳更提供平日午餐特選套餐，價錢低至$78起就能品嚐正宗韓式風味，附近打工仔lunch time又多個選擇！由即日起至11月30日，蒞臨餐廳即可尊享全單八折優惠，一於把握開業限定優惠！

韓式豐盛火鍋＋特式美食 首次光顧Samkeoli，絕對要試蛤蜊火鍋（HK$888 起），以蜆肉、多種海鮮與時蔬炮製出鮮美清爽的湯底，相信海鮮迷一定會喜歡！另有升級版蛤蜊火鍋配全雞（HK$1,288），份量更誇張，全雞奉上，聚餐打卡必點。除了海鮮火鍋，還有幾款海鮮湯，主打海洋鮮味，不論是螃蟹湯（HK$588）、海鮮湯（HK$488）、章魚湯（HK$388）都一樣濃香鮮甜。餐牌上更有多款韓式美食，如韓式生牛肉（HK$228）、醬油醃蟹（HK$248）、辣醬醃蟹（HK$248）、韓式燜牛肋骨（HK$388）等，應有盡有！

平日午餐特選套餐$78起 平日午餐特選（上午11時至下午2時30分供應）同樣可以感受餐廳的招牌鮮味。心水推介海鮮石鍋（HK$148），鍋中滿載鮑魚、蜆、蝦子與青口，所有食材於濃郁湯底中翻滾慢煮，鮮味無窮。另外亦有蠔仔湯飯（HK$128），乳白湯底中浸泡肥美的蠔仔與米飯，冬日必吃！麵食方面亦有多款選擇，可試蜆雞湯麵（HK$98），或以鮮魷、蝦子、青口佐以甜醬炒製的海鮮炒烏冬（HK$78），份量豐盛滿足。喜歡韓式肉食滋味的話，則可品嚐甜醬油香氣四溢的石鍋韓式烤牛肉（HK$78）；以辣甜特製醬汁炒至帶著煙燻香氣的辣炒豬肉（HK$98）；或以牛小排與牛骨髓慢火細熬、湯頭清澈而濃郁的牛仔骨湯（HK$138）。 Samkeoli

地址：尖沙咀寶勒巷 3–7A 號萬事昌廣場 1 樓 101 號舖

營業時間：星期一至日：中午 12 時至晚上 11 時

電話：+852 9238 5375