新店關注組｜希慎廣場誠品書店日法小酒館Noir 熟成2星期麴菌牛肉+慢煮12小時油封鴨

不說不知，有一家低調現代小酒館Noir隱藏於銅鑼灣希慎廣場誠品書店一隅內，主打融合中日法烹飪精髓的精緻時令菜式，配合精挑細選的餐具食器，配襯一系列特選的日本燒酎、清酒以及本地手工啤酒。大家逛完書店方便來醫肚，輕鬆一下。



延伸書店文藝氛圍

店名Noir的法文意指「黑色」，酒館內採用深邃低沉的炭灰色和溫暖的木質色調，配合柔和燈光，營造出神秘而又輕鬆的氣氛。小酒館的設計風格低調優雅，延伸書店文藝氛圍。店外的層層書架，襯托藝術家 Elsa Jeandedieu 所創作名為 Fusion des Saveurs 的壁畫，畫作意象探索法國和日本烹飪文化，呼應菜式連結不同的烹飪技巧。

菜式融合傳統與創新

主廚Keith Leung把累積超過15年的烹飪經驗帶來酒館，菜式融合傳統與創新，精挑時令食材結合大膽創意，運用現代烹調技術如發酵、熟成和醃漬，重新演繹熟悉的味道。前菜以素菜為主，紫蘇番茄以醋和麥芽糖浸漬，突出荷蘭和法國番茄的天然甜味，紫蘇葉更帶出清新。又如蝦味噌南瓜，經烘焙和發酵的南瓜突出了甜味，與細滑的蝦子忌廉及味噌芝士展現出香濃豐富的鮮味層次。



牛肉熟成兩星期提升嫩滑度

除了必試廚師自家製的麵及手工意粉之外，主菜別錯過麴菌熟成牛肉（The Koji Rib Eye），在餐廳內熟成兩星期，大大提升黑安格斯牛扒的嫩滑和肉味，燒烤後伴上醃菜，更醒胃。油封鴨腿以五種香料慢煮12小時，肉嫩入味，搭配芥末蛋黃醬和小米，味道更顯豐富。魚生片用醃製鰤魚增強天然鹹味，保留豐腴的魚油，再綴以香草油吊出清新的氣息。同時細嘗由侍酒師精選的燒酎、清酒或手工啤酒，盡情享受美酒佳餚。



Noir 地址：銅鑼灣誠品書店9樓903號鋪

電話：6468 1398

營業時間：11：30am-10pm(9:15pm最後截單)

網上訂座：https://noirmodernbistro.com/