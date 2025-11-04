新店關注組｜意式餐館Osteria UNO自家製手工意粉/薄餅/雪糕$88起 11.6送番茄羅勒長通粉

手工意粉大熱，又多一間新餐廳Osteria UNO自家製意粉、pizza甚至雪糕。這家大角咀意大利餐館由一位曾效力城中幾家名店的大廚開設，用料講究，價錢卻高性價比。11月6日開業首日，首50位顧客更免費贈送番茄羅勒長通粉！
鮮製手工寬麵及細扁麵
餐廳室內設計靈感源自羅馬小餐館，主廚Bhupendra Singh來自印度，曾經接受專業廚藝訓練。先後於希爾頓酒店和洲際酒店等累積豐富經驗，移居香港後於Bread Street Kitchen、Duck & Waffle和米芝蓮星級餐廳Fiamma等多家著名食府磨練技藝，師承多位世界級名廚包括Gordon Ramsay、Mario Batali及 Enrico Bartolini等，融會貫通各國料理，演變出獨門的烹調風格。
今次圓夢自立門戶開設這家餐館，沿用昔日名店都採用的優質材料入饌，如在意大利自家種植小麥製成的Mancini品牌意粉，特別富有小麥香，取扁意粉燴波士頓龍蝦；螺絲粉配香濃的羅馬羊奶芝士及黑胡椒；粗通粉配粗獷鹹香的煙豬面頰肉，意粉入口煙韌彈牙。亦會自家鮮製手工寬麵，搭配肉汁豐盈的鴨肉醬及帕爾馬芝士；以及鮮製手工細扁麵，配鼠尾草牛油、帕爾馬芝士醬及鮮黑松露，香氣撲鼻。
鬆脆手工意大利薄餅
店內也有多款手工意大利薄餅，即叫即製餅底鬆脆。除了經典口味瑪格麗特薄餅之外，嗜辣的可選魔鬼薄餅，餅底鋪上水牛芝士和辣味意大利肉腸，香辣惹味。芝士控最啱四重芝士薄餅，鋪滿水牛芝士、戈根蘇拿藍芝士、托斯卡納羊奶芝士和煙燻斯卡莫扎芝士，芝味甘香濃郁。其他特色口味還有薯仔肉腸薄餅、水牛芝士帕爾瑪火腿薄餅、布拉塔辣肉醬薄餅以及黑松露乾酪薄餅。
精選午餐$88起
餐廳的精選午餐最平$88起，午市套餐分別為兩道菜$138或三道菜$168，可自選前菜、主菜或意粉以及甜品，如自家製意式雪糕，口味包括開心果、朱古力、雲呢拿雪糕以及青檸、紅莓雪葩。周末早午餐每位$148，提供共享前菜和甜品以及自選主菜，包括豐盛早餐、意粉、意大利飯、薄餅及烤肉等，選擇相當豐富。
菜式可加配意大利黑松露
主菜推介米蘭小牛肉扒，裹上意式麵包糠炸成，外層金黃香脆，內裡肉質細嫩，配搭雜沙律、百里香蛋黃醬和檸檬，還原地道風味。烤挪威三文魚魚油豐富，配上菠菜豌豆蓉、燴紅椰菜和紅椒粉油，添上清新。牛魔王別錯過肉質鮮嫩的10安士切片安格斯西冷牛肉配搭火箭菜、車厘茄、帕爾瑪芝士和陳年意大利黑醋，又或與友人分享24安士美國安格斯連骨肉眼扒，配搭西洋菜、油封蒜、紅酒汁及松露牛油。所有意粉及薄餅菜式均可額外加配意大利黑松露（$98），享受奢華體驗。
Osteria UNO
地址：大角咀櫻桃街 38 號西九匯地下 G08-11 號舖
訂座電話：23120388 / WhatsApp: 95257238
營業時間：11:00 – 22:00
社交媒體：https://www.instagram.com/osteriaunohk/