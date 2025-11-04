新店關注組｜意式餐館Osteria UNO自家製手工意粉/薄餅/雪糕$88起 11.6送番茄羅勒長通粉

手工意粉大熱，又多一間新餐廳Osteria UNO自家製意粉、pizza甚至雪糕。這家大角咀意大利餐館由一位曾效力城中幾家名店的大廚開設，用料講究，價錢卻高性價比。11月6日開業首日，首50位顧客更免費贈送番茄羅勒長通粉！

鮮製手工寬麵及細扁麵

餐廳室內設計靈感源自羅馬小餐館，主廚Bhupendra Singh來自印度，曾經接受專業廚藝訓練。先後於希爾頓酒店和洲際酒店等累積豐富經驗，移居香港後於Bread Street Kitchen、Duck & Waffle和米芝蓮星級餐廳Fiamma等多家著名食府磨練技藝，師承多位世界級名廚包括Gordon Ramsay、Mario Batali及 Enrico Bartolini等，融會貫通各國料理，演變出獨門的烹調風格。

今次圓夢自立門戶開設這家餐館，沿用昔日名店都採用的優質材料入饌，如在意大利自家種植小麥製成的Mancini品牌意粉，特別富有小麥香，取扁意粉燴波士頓龍蝦；螺絲粉配香濃的羅馬羊奶芝士及黑胡椒；粗通粉配粗獷鹹香的煙豬面頰肉，意粉入口煙韌彈牙。亦會自家鮮製手工寬麵，搭配肉汁豐盈的鴨肉醬及帕爾馬芝士；以及鮮製手工細扁麵，配鼠尾草牛油、帕爾馬芝士醬及鮮黑松露，香氣撲鼻。

