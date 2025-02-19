新店關注組｜意籍兄弟檔北意菜餐廳TABIÀ 重溫童年回憶祖母家鄉風味

由兩位年輕有熱誠意籍兄弟檔掌舵的意北菜餐廳TABIÀ，在堅尼地道新開業，將兒時在祖母位於意大利北部多洛米蒂山區家鄉度假的快樂美味回憶，帶到餐廳的菜單上。

阿爾卑斯山區農舍鄉村風味 兩兄弟Roberto 和 Ricardo Trento的菜式靈感源自阿爾卑斯山區農舍的鄉村風味，祖母的家鄉意大利北部多洛米蒂山區，景觀壯麗，擁有連綿山峰、翠綠山谷和清澈湖泊，孕育出佳美食材，如野生菇菌、阿爾卑斯山區芝士、野味和各式香草，農舍鄉村菜餚樸實而豐盛。他們選用地道食材，配合傳統烹調技巧，呈現多洛米蒂山區的獨特風味。



12小時慢煮牛肩配波浪麵 菜式推介花上12小時慢煮燉牛肩肉燴Mafaldine(波浪邊闊條麵)，牛肉腍滑入味，波浪邊闊條麵使用高品質杜蘭小麥調和山區純淨泉水製作，富有小麥香氣，特別彈牙又鎖汁。自家製的雞肝醬，佐以野莓醬及酸種麵包，肝味濃郁。地道的Polenta(玉米粥)搭配牛肝菌忌廉及帕爾瑪火腿，添上鹹香滋味。

親切肉丸味道 山區風味肉丸混合牛肉及豬肉，配以用天然番茄製成的番茄醬，充滿親切家庭味道。一系列甜品全是自家製，Tiramisu、朱古力慕絲、Affogato(濃縮咖啡加上雲呢拿雪糕球)。餐廳設計以溫暖淺色木材和柔和色彩為主調，配合北意山區菜的樸實無華、親切的風格。

