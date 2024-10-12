新店關注組｜新加坡人氣雪糕品牌 The Ice Cream & Cookie Co.10月登陸中環 招牌開心果雪糕三文治$35

新加坡人氣雪糕品牌 The Ice Cream & Cookie Co.10月登陸中環 招牌開心果雪糕三文治$35

食雪糕無分四季，新加坡人氣雪糕品牌 The Ice Cream & Cookie Co.近日正式登陸香港，品牌主打經典雪糕三文治及家庭裝雪糕，融合獨特的亞洲風味和軟滑口感，一向深受新加坡人所喜愛，現於全港多間Circle K、百佳超級市場、AEON及一田百貨可以搶先選購！而The Ice Cream & Cookie Co.亦將在10月23日於中環開設實體店，即睇人氣雪糕口味推介！

The Ice Cream & Cookie Co.人氣商品介紹 新加坡雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co.為大家帶來多款口味的雪糕三文治及家庭裝雪糕，包括雙重朱古力雪糕三文治 ($35)、開心果雪糕三文治 ($35)、黑芝麻麻糬家庭裝雪糕 ($79)、薄荷碎朱古力家庭裝雪糕 ($79)、麻糬花生醬家庭裝雪糕($79)等，全部使用最新鮮的高品質食材，減少添加糖份，健康又美味。品牌不少口味雪糕都融入亞洲風味，如芒果麻糬家庭裝雪糕 ($79)，就以泰式芒果糯米飯為靈感，清爽的雪芭加入香甜多汁的阿芳素芒果果肉，入口滿滿泰式風情。還有班蘭椰子家庭裝雪糕($79)，以斑蘭椰奶為基底，搭配濃郁的焦糖及煙韌的麻糬粒，很有新加坡風味特色。

The Ice Cream & Cookie Co.首間香港實體店將於10月23日在中環歌賦街開幕，店舖樓高兩層，將提供外賣雪糕球、家庭裝雪糕及雪糕三文治，更備有豐富的堂食餐點，由雪糕、飲品到各類型甜品等應有盡有。現場更可試到兩款招牌甜點 斑蘭椰子法式焦糖燉蛋及椰香棗布丁，椰香棗布丁是改良自共同創辦人Natasha母親的食譜，雪糕迷到時一定要試。

