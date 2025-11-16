新店關注組｜新派手工潮菜館「自己人」殺入沙田 11月限定優惠$11精緻點心

新派手工潮菜及點心館「自己人」逆市連開三店，繼荃灣、啟德後又再殺入沙田新城市廣場，開設第三家分店。三間分店同步延續雙11優惠，會員專享一系列特價$11精緻點心著數優惠，優惠期至11月30日。

滷水鵝肉餡天鵝酥 沙田店依然設有打卡牆，特置扭蛋機提供餐飲優惠券吸引食客。新店的創意點心新增了多款選擇，如卡通八爪魚造型的紫蓉包、餡料釀入汕頭滷水鵝肉層層酥化的天鵝酥、辛香濃惹的麻婆豆腐小籠包、外皮柔糯內餡混入融化芝士的粉紅佳人（龍蝦肉餃）、以及時令蟹粉芙蓉餃。



特爽沙嗲鵝腸 菜式有傳統有新派，潮汕滷水炸乳鴿上枱時熱辣辣，皮薄酥脆焦香，撕開時流出誘人肉汁，肉質細嫩，滷水香料馥郁，連骨都有香味。潮汕炸蠔餅蠔肉大隻飽滿，炸得蓬鬆酥脆。蔥香角螺片片爽脆，底下墊了切幼絲的清爽甘甜窩筍，拌以鵝油提鮮。沙嗲鵝腸加入自家製沙茶醬，帶花生甜香，鵝腸去清肥膏，條條特別爽口。店內的滷水用上大墨魚、大大片鵝肝，份量十足，適合一家人分享。



會員專享$11點心優惠 由即日起至11月30日，會員只要惠顧全線三間分店堂食任何消費，即可以超抵價$11換購蟹粉芙蓉餃（原價$89）、粉紅佳人（原價$69）、黑蒜蝦燒賣（原價 $49），每枱最多換購兩客。另設優惠價$111換購招牌菜東山羊羊腩煲（原價$198）或椒鹽大鮑魚四隻（原價$198）。一於約自己人開餐享受雙11後續超值優惠！

自己人 GAGINANG 沙田店

地址：沙田新城市廣場三期二樓A238號舖

電話：2116-5216

營業時間：平日 11:00–16:30，17:30–22:00

星期六、日及公眾假期 09:00-22:00 荃灣店

地址：荃灣荃新天地1期UG樓UG43&81號舖

電話：2510-9088

營業時間：平日 11:00–16:30，17:30–22:00

星期六、日及公眾假期 09:00–22:00 啟德店

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE7樓L703A舖

電話：2470-9628

營業時間：平日 11:00–16:30，17:30–22:00

星期六、日及公眾假期 09:00-22:00 網上訂座