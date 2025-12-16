新店關注組｜日式烘焙店366 San Roku Roku Pan自創鵝肝膶腸芝士貝果

全新日式烘焙咖啡店「366 San Roku Roku Pan」即將於12月21日正式登陸黃竹坑The Southside，標榜採用日本和法國優質食材，每日人手製作新鮮日式麵包。開業首星期將會以優惠價限量發售「366神秘盒子」，內有三款獨特口味的麵包，其中包括鵝肝膶腸芝士貝果！

日法食材天然酵母烘焙 店名寓意一年四季即使是閏年，無間斷烘焙日式麵包，每日新鮮出爐，為食客帶來日常暖意的小確幸。新店由入行近三十年的資深烘焙師何永強主理，曾任職多間知名烘焙店，亦曾跟隨日本烘焙師學藝，多次赴日專業研修，累積豐富日式麵包烘焙經驗。他們嚴選日本小田象製粉一系列小麥麵粉、天然酵母、日本雞蛋、北海道特選3.6牛乳、日本沖繩海鹽，以及法國牛油和忌廉製作麵包，掌握麵糰的水份比例，沿用傳統三段發酵工序，使麵糰在發酵與烘焙過程中形成細緻而富彈性的結構，做出蓬鬆柔軟而層次分明的口感，呈現麵包材料的天然香氣。



低溫長時間發酵貝果 兩大皇牌產品有海鹽卷系列及貝果系列，前者靈感源自東歐傳統鹽棒麵包，經由日本匠人以更細膩的工序重新演繹，海鹽卷外皮金黃微脆，內裡蓬鬆柔軟，入口嘗到融化的牛油香氣，沖繩海鹽帶來鹹甜交織的餘韻。另有融合海苔與黑松露的香濃版本、微微辛香的明太子口味。「貝果系列」採用低溫長時間發酵的方式培養麵糰，配合精準控溫的烘焙程序，使貝果在嚼勁與柔軟之間取得平衡，質地扎實而不乾硬，具有自然麥香。多款特色口味有海鹽鹹水貝果、青蔥奶酪貝果、海苔肉鬆魷魚貝果、低糖紅豆發酵牛油貝果。



首星期限量發售神秘盒子 配合品牌的臘腸狗標誌，特推創意口味「366神秘盒子」，內有三款選用本地優質臘腸精心製作的麵包，期間限定口味分別為「鵝肝膶腸芝士貝果」、「燒烤風煙肉薯仔臘腸佛卡夏」以及「菠蘿薄荷臘腸佛卡夏」，風味各異。開業第一個星期限量發售，每日20盒(優惠價$55)。店內設有堂食座位，除了日式麵包外亦提供和洋料理、沙律、全日早餐、天然酵母酸種麵包，配日式咖啡。



免費送沖繩海鹽卷 大家只要預先下載「嚐.高美集團」手機應用程式，登記成為TGG會員，逢星期一至日購買任何麵包即可獲贈「沖繩海鹽卷」一個。此外，讚好或追蹤「366 San Roku Roku Pan」的 Facebook 專頁或Instagram帳號，購買麵包消費滿港幣$150，即可免費獲贈限量版臘腸狗圖案「366 帆布手挽袋」一個。



366 San Roku Roku Pan 地址：香港黃竹坑香葉道 11 號 THE SOUTHSIDE 地下 G49 號鋪

電話：2711 2366

營業時間：星期一至日 08:00 至 20:00

開業日期：12月21日