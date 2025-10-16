各位香港動漫迷注意！日本最大的動漫連鎖零售店Animate，近日宣布重返香港！Animate曾於旺角開店，於2020年正式結業。時隔５年，這個動漫聖地將於今年12月正式回歸旺角！各位動漫迷絕對要去朝聖一番，即睇詳情。

全日本最大規模的動漫周邊店Animate，為一站式動漫文化集中地，售賣角色周邊、模型、CD、DVD、書籍到同人誌等一應俱全。全日本現時擁有約110家分店，當中池袋總店是規模最大的分店，是每位動漫迷到日本的必訪朝聖地。另外，Animate除了有預購服務外，更設獨家商品，不時推出獨家動漫特典，買指定商品即可獲贈限定禮品！店內亦不時推出快閃主題店，提供人氣動漫IP獨家周邊，受不少動漫迷歡迎。

Animate過去進駐旺角，為許多本地動漫迷帶來便利的購物體驗，惟2020年結業。事隔5年，Animate香港Facebook宣布將於今年旺角重開新店，而新店具體地址正式確定為旺角T.O.P 4樓，預計2025年12月 將香港Animate 旺角店將以直營店營運。消息一出，令不少動漫迷興奮不已，非常期待！旺角作為動漫潮流集中地，周邊遍布眾多動漫相關商店和場地，比如信和中心及創興廣場地庫的INCUBASE Arena等，提供不少動漫精品、卡牌戰區、扭蛋區等，未來Animate開幕，勢必這片區域再增添一動漫文化新地標。

網民期待動漫主題餐飲

日本Animate曾舉辦過不少簽名會、主題展覽等活動，讓粉絲能近距離接觸人氣聲優及作家，是次回歸消息亦令動漫迷期待萬分，希望新店能邀請日本聲優來港舉辦見面會，或推出動漫角色聯名展覽。

而新店現已確認將引入日本Animate Café的模式，預期開設期間限定的動漫主題咖啡店及帶來聯乘主題餐飲，推出角色造型打卡位。