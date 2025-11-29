熱門搜尋:
生活
2025-11-29 10:51:00

新店關注組｜時光倒流價$5十粒魚蛋 65載老字號九記魚蛋旺角開小食店 (持續更新)

逾半世紀65載本地老字號九記食品廠在旺角弼街開設外賣小食店「九記魚蛋王」，發售本地自家製作的魚蛋、燒賣、腸粉等港式街頭小食。下星期一(12月1日)正式開張，稍後暫定12月8日開始一連兩個星期推出時光倒流價$5十粒魚蛋。只需任何消費，購買魚蛋便有此優惠。
 

65載本地老字號九記食品廠在旺角弼街開設外賣小食店「九記魚蛋王」。（周令知攝) 九記食品第二代Anita（右)協助爸爸和媽媽營運小食店。（周令知攝)

三種魚製作魚肉燒賣

九記食品廠在葵涌自設廠房生產及批發食品，小食店除了賣懷舊陳皮魚蛋之外，更有全港獨家用吞拿魚製作的招牌魚蛋王，10粒只售$10，跟陳皮魚蛋差不多彈牙，配上炒幾小時而成的60年配方濃郁秘製辣醬，辣度只屬bb級。店內也賣魚肉燒賣、腸粉、自家發酵齋、蟹籽煎釀三寶、蟹籽生菜魚肉、蟹皇蟹粉碗仔翅、蝦油乾撈河粉等，全是由自家本地廠房為門市小食店特別製作。魚肉燒賣用上三種魚製成，如富有魚油香的吞拿魚、取其帶出膠質及彈性的紅衫魚，以及肉質柔軟細緻的滑仔魚，結合三者的特色。腸粉皮加入蒜油製成，增添輕微蒜香；腸粉皮做得較一般薄，捲成腸粉的切面呈迴旋狀，吃下更有口感。
 

招牌魚蛋王（$10十粒）吞拿魚魚蛋魚味天然微彈牙，秘製辣醬濃惹卻不覺辣。（周令知攝) 混醬腸粉（$15/4條）腸粉皮薄而不厚，加入蒜油製成，嘗出輕微蒜香。 腸粉皮做得較一般薄，捲成腸粉的切面呈迴旋狀，吃下頗有口感。（周令知攝)

自家發酵齋麵筋

自家發酵的齋麵筋皮超脆，肉眼看見內裡呈一層層蜂巢狀。背後製作工序繁複，麵筋須發酵一天，再用上一天洗筋，洗清筋性。吃時淋上用冰糖煮過的甜豉油和椒鹽更加惹味。九記食品第二代Anita謂:「爸爸一直的心願是開一家小食店，賣自家製作的食品。所有食品都在我們的葵涌廠房裡做出來，是百分百香港製造的小食！」
 

魚肉燒賣（$10十粒）用了吞拿魚、紅衫魚及滑仔魚製成，魚味天然。（周令知攝) 自家發酵齋（$12/份）麵筋皮超脆，吃時淋上用冰糖煮過的甜豉油和椒鹽更惹味。（周令知攝)

九記魚蛋王

地址：旺角弼街49號地下
營業時間：11am-10pm
$5十粒魚蛋暫定推出日期：12月８日至12月21日
 

