新店關注組｜時光倒流價$5十粒魚蛋 65載老字號九記魚蛋旺角開小食店

三種魚製作魚肉燒賣

九記食品廠在葵涌自設廠房生產及批發食品，小食店除了賣懷舊陳皮魚蛋之外，更有全港獨家用吞拿魚製作的招牌魚蛋王，10粒只售$10，跟陳皮魚蛋差不多彈牙，配上炒幾小時而成的60年配方濃郁秘製辣醬，辣度只屬bb級。店內也賣魚肉燒賣、腸粉、自家發酵齋、蟹籽煎釀三寶、蟹籽生菜魚肉、蟹皇蟹粉碗仔翅、蝦油乾撈河粉等，全是由自家本地廠房為門市小食店特別製作。魚肉燒賣用上三種魚製成，如富有魚油香的吞拿魚、取其帶出膠質及彈性的紅衫魚，以及肉質柔軟細緻的滑仔魚，結合三者的特色。腸粉皮加入蒜油製成，增添輕微蒜香；腸粉皮做得較一般薄，捲成腸粉的切面呈迴旋狀，吃下更有口感。

